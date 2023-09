L'iPhone 15 di Apple introduce lo standard di ricarica wireless di nuova generazione

By

Apple ha recentemente presentato la sua nuova linea di iPhone 15 e uno dei punti salienti è il supporto per Qi2, l'ultima generazione dello standard di ricarica wireless Qi, insieme alla tecnologia MagSafe esistente. Ciò rende l’iPhone 15 il primo smartphone a disporre del nuovo standard di ricarica Qi2. Qi2 è stato annunciato per la prima volta da Apple nel gennaio 2023.

Cosa significa questo per gli utenti di iPhone 15? Bene, significa che ora possono caricare i loro iPhone con caricabatterie wireless non MagSafe senza compromettere la velocità. In precedenza, l’utilizzo di un caricabatterie wireless Anker, ad esempio, limitava la velocità di ricarica a 7.5 W. Al contrario, il caricabatterie MagSafe potrebbe fornire una ricarica fino a 15 W, raddoppiando di fatto la velocità. Tuttavia, con i nuovi caricabatterie wireless Qi2 che supportano fino a 15 W, gli utenti di iPhone 15 possono ora sperimentare la stessa velocità di ricarica rapida della tecnologia MagSafe di Apple.

Ma non è tutto. Qi2, essendo basato su MagSafe di Apple, utilizza anche magneti per fissare saldamente l'iPhone al caricabatterie, garantendo un'esperienza di ricarica stabile e affidabile. Ciò significa che gli utenti possono continuare a godere della comodità e della facilità di MagSafe beneficiando al tempo stesso della più ampia compatibilità dello standard Qi.

Oltre a migliorare velocità e compatibilità, l’adozione dello standard Qi2 offre anche l’opportunità ai produttori di offrire accessori compatibili con MagSafe a prezzi più convenienti. Poiché Qi2 non comporta costi di licenza da parte di Apple, apre il potenziale per una gamma più ampia di opzioni convenienti per i clienti.

Guardando al futuro, si prevede che Qi2 supporterà ulteriormente velocità di ricarica ancora più elevate in futuro. Man mano che sul mercato saranno disponibili sempre più caricabatterie compatibili con Qi2, gli utenti iPhone che dispongono di dispositivi che supportano il nuovo standard saranno in grado di sfruttare appieno queste funzionalità di ricarica migliorate.

Fonti: evento Apple Wonderlust