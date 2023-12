Il Venezuela rivendica la proprietà della regione di Essequibo in Guyana ed esplora l'estrazione di risorse

By

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha emesso una direttiva affinché le società statali inizino immediatamente a esplorare e sfruttare le risorse di petrolio, gas e minerali nella regione di Essequibo in Guyana. Il territorio, più grande della Grecia, è ricco di preziose risorse che il Venezuela rivendica come proprie. L'annuncio di Maduro arriva dopo un referendum di successo in cui la maggioranza ha votato a favore dell'affermazione della sovranità del Venezuela sulla regione.

Maduro intende concedere licenze operative per l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse nell'intera area di Essequibo. Per sostenere questi sforzi, ha ordinato la creazione di filiali locali di aziende pubbliche venezuelane, tra cui il colosso petrolifero PDVSA e il conglomerato minerario Corporación Venezolana de Guayana.

I dettagli su come l’amministrazione Maduro intende esercitare la giurisdizione sul territorio, una volta dichiarato ufficialmente parte del Venezuela, non sono ancora chiari. La questione sarà discussa dall'Assemblea Nazionale, controllata dal partito al governo, per approvare la legislazione necessaria.

Oltre allo sfruttamento delle risorse, Maduro ha anche annunciato la creazione di una nuova zona operativa di difesa globale (Zodi) per la Striscia contesa. Questa zona è simile a comandi militari speciali che operano in diverse regioni del Venezuela.

La regione di Essequibo, che comprende 61,600 miglia quadrate, rappresenta i due terzi del territorio della Guyana. Tuttavia, il Venezuela ha rivendicazioni storiche su Essequibo, considerandolo parte del proprio territorio a causa dei confini durante il periodo coloniale spagnolo. Le controversie sul confine risalgono al 1899, quando arbitri internazionali decisero su un confine che la Guyana, allora colonia britannica, accettò.

Questo annuncio è stato accolto con la condanna della Guyana, che accusa il Venezuela di tentare di annettere la terra. La Guyana ha presentato ricorso alla Corte internazionale di giustizia (ICJ), cercando una soluzione alle rivendicazioni concorrenti. L’ICJ ha ordinato al Venezuela di non intraprendere alcuna azione che alteri lo status quo fino a quando non verrà presa una sentenza, un processo che potrebbe richiedere anni.

La crescente tensione tra Venezuela e Guyana sulla regione di Essequibo evidenzia l’importanza di risolvere le controversie sui confini attraverso mezzi diplomatici. Lo sfruttamento delle risorse nella regione ha implicazioni significative per entrambi i paesi e una soluzione pacifica è fondamentale per mantenere la stabilità nella regione.