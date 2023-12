Le opportunità di AI Copilot di Microsoft determinano proiezioni ottimistiche dei ricavi

By

Una recente analisi di Macquarie indica che il portafoglio di copiloti AI di Microsoft ha il potenziale per generare entrate significative per l’azienda. Di conseguenza, Macquarie ha alzato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni Microsoft a $ 430.00 da $ 405.00, pur mantenendo un rating Outperform.

L’analisi suggerisce che le attuali offerte di copilota AI di Microsoft potrebbero generare circa 9.1 miliardi di dollari di entrate aggiuntive. Si prevede che questo aumento delle entrate porterà con un margine lordo elevato compreso tra il 61% e il 91%. Nello scenario di base, ciò potrebbe potenzialmente portare a un aumento di 0.49 dollari dell’utile per azione (EPS) entro l’anno fiscale 2026.

Tuttavia, in uno scenario ottimistico con tassi di adozione e densità di utenti per macchina più elevati, l’aumento dell’EPS potrebbe raggiungere i 2.17 dollari. D’altro canto, una stima più conservativa, che tenga conto dei tassi di adozione più bassi e dell’utilizzo intenso da parte di un gruppo più ristretto di utenti esperti, prevede un aumento più modesto di 0.06 dollari dell’EPS.

Per valutare il potenziale di guadagno, gli analisti hanno considerato i tassi di adozione di ciascun prodotto copilota di intelligenza artificiale entro la fine dell’anno fiscale 2025. Gli approfondimenti dei leader del settore nel campo dell’intelligenza artificiale suggeriscono che le aziende trascorreranno l’anno fiscale 2024 valutando e testando queste applicazioni. . Gli analisti si aspettano che questo processo porti a un’adozione significativa a partire dal 2025, una volta completate le valutazioni iniziali e disponibili i dati sull’efficacia dei copiloti IA.

Gli analisti di Macquarie ritengono che Microsoft potrebbe generare circa 7.3 miliardi di dollari di entrate ricorrenti annuali (ARR) incrementali dal solo prodotto M365 Copilot, entro la fine dell'anno fiscale 2025. La stima si basa su un tasso di adozione del 5%, che implica circa 20 milioni di utenti . Gli analisti ritengono questa stima ragionevole, considerando che M365 Copilot ha un prezzo di $ 30 per utente al mese per i clienti M365 E3 o E5, nonché per le piccole e medie imprese con licenze M365 Business Standard o Business Premium.

Nel complesso, le opportunità di copilota AI di Microsoft presentano un promettente potenziale di crescita per l’azienda. Con il potenziale di miliardi di dollari in entrate aggiuntive e un aumento dell'EPS, non sorprende che gli analisti siano ottimisti riguardo alle prospettive future di Microsoft.