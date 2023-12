Macquarie aumenta il prezzo target su Microsoft, citando il potenziale di guadagno di AI Copilot

Macquarie, una delle principali società di servizi finanziari, ha aumentato il suo obiettivo di prezzo su Microsoft a $ 430.00, rispetto a $ 405.00, pur mantenendo un rating Outperform. La decisione è stata guidata dalle potenziali opportunità di guadagno presentate dal portafoglio copilota AI di Microsoft, che secondo Macquarie potrebbe generare circa 9.1 miliardi di dollari di entrate aggiuntive.

Secondo l'analisi, i prodotti AI Copilot di Microsoft hanno il potenziale per generare un aumento significativo delle entrate con un margine lordo elevato compreso tra il 61% e il 91%. Nello scenario di base, ciò potrebbe comportare un aumento di 0.49 dollari dell’utile per azione (EPS) entro l’anno fiscale 2026. Tuttavia, in uno scenario ottimistico con una maggiore diffusione e densità di utenti per macchina, l’incremento dell’EPS potrebbe raggiungere livelli elevati come $ 2.17.

Il potenziale di guadagno del portafoglio copilota AI di Microsoft è stato valutato analizzando i tassi di adozione di ciascun prodotto entro la fine dell’anno fiscale 2025. Gli approfondimenti del settore da parte dei leader dell’intelligenza artificiale suggeriscono che le aziende trascorreranno l’anno fiscale 2024 valutando e testando queste applicazioni. Si prevede che seguirà un’adozione significativa nel 2025, una volta completate le valutazioni iniziali e una volta disponibili i dati sull’efficacia dei copiloti IA.

Commentando il potenziale di guadagno, gli analisti di Macquarie hanno dichiarato: "Nel nostro caso base, stimiamo che Microsoft potrebbe generare ~7.3 miliardi di dollari di ARR incrementale da M365 Copilot entro la fine dell'anno fiscale 25E da circa 20 milioni di utenti che il nostro tasso di adozione del 5% implica. Riteniamo che ciò sia ragionevole poiché M365 Copilot è disponibile per l’acquisto al prezzo di $ 30/utente/mese per i clienti M365 E3 o E5 o per le piccole e medie imprese con licenze M365 Business Standard o Business Premium”.

L’aumento del prezzo target di Macquarie riflette le potenziali opportunità di crescita per Microsoft attraverso il suo portafoglio di copiloti AI. Con l’aumento previsto dei ricavi e dell’EPS, si prevede che la società continui la sua performance positiva nei prossimi anni.