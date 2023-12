Il proprietario della Macomb Township Fence Company si dichiara colpevole di accuse di frode

La proprietaria di un'azienda di recinzione di Macomb Township, Laura Marie Dietz, ha dichiarato di non contestare sette capi di imputazione di furto mediante conversione tra $ 1,000 e $ 20,000. Dietz, proprietario della Dietz Fence Co., è stato accusato di aver accettato depositi dai clienti ma di non aver eseguito il lavoro appaltato. Come parte del patteggiamento, ha accettato di pagare circa 35,000 dollari a titolo di risarcimento a otto vittime.

Il patteggiamento prevede l'archiviazione immediata di tre dei dieci casi contro Dietz, e i restanti casi verranno archiviati se riuscirà a pagare per intero la restituzione. La sentenza di Dietz è prevista per il 1 febbraio, quando chiederà una sentenza differita che consentirebbe il licenziamento se adempie ai suoi obblighi di pagamento.

Dietz è stata oggetto dell'attenzione dei media, con il suo caso presentato nei segmenti "Hall of Shame" su WJBK-TV (canale 2). Questa esposizione probabilmente ha contribuito alle ulteriori accuse mosse contro di lei dai pubblici ministeri di Macomb.

Oltre alle accuse penali, Dietz deve affrontare anche cause civili. Lo scorso settembre, un individuo ha intentato una causa contro di lei per 2,000 dollari presso il tribunale distrettuale 41A, risultando in una sentenza in contumacia di 2,100 dollari contro Dietz. Anche Discover Bank l'ha citata in giudizio per 5,000 dollari, ottenendo una sentenza in contumacia di 5,175 dollari.

Inoltre, Dietz ha avuto un'accusa di violazione di ordinanze edilizie presentata contro di lei da Macomb Township. La risoluzione di questo caso è ancora pendente.

I numerosi problemi legali affrontati da Dietz evidenziano l'importanza di condurre ricerche approfondite e due diligence nella scelta di un appaltatore o fornitore di servizi. Serve a ricordare ai consumatori di essere cauti e vigili quando stipulano accordi, soprattutto quando si tratta di transazioni finanziarie di grandi dimensioni.