Il machine learning rivoluziona la previsione della superficie per i materiali multicomponente

Gli algoritmi di apprendimento automatico hanno rivoluzionato il campo della scienza dei materiali, fornendo previsioni più rapide e accurate per le strutture superficiali dei materiali multicomponente. In precedenza, la previsione delle strutture superficiali dei materiali in funzione delle variabili termodinamiche era limitata dalle risorse computazionali necessarie per simulazioni energetiche accurate e campionamento statistico. Tuttavia, un nuovo approccio che utilizza un ciclo computazionale a due facce ha accelerato sia il punteggio energetico che i metodi di campionamento statistico.

I ricercatori hanno sviluppato potenziali interatomici di apprendimento automatico veloci, scalabili ed efficienti in termini di dati, addestrati su calcoli di teoria del funzionale della densità ad alto rendimento. Utilizzando l'apprendimento attivo a circuito chiuso, questi algoritmi possono prevedere i diagrammi di fase superficiale di materiali multicomponente. Inoltre, il campionamento Monte Carlo della catena di Markov nell'insieme canonico semigrand è abilitato utilizzando siti di superficie virtuale.

Lo studio dimostra l'efficacia di questo nuovo approccio prevedendo le superfici dei materiali GaN(0001), Si(111) e SrTiO3(001), che sono coerenti con il lavoro passato e rivelano anche terminazioni superficiali precedentemente non riportate. Ciò suggerisce che la strategia proposta può modellare efficacemente superfici di materiali complessi e scoprire nuove terminazioni superficiali precedentemente sconosciute.

Combinando la potenza dell’apprendimento automatico con le simulazioni computazionali, i ricercatori sono ora in grado di superare i limiti dei metodi tradizionali e accelerare la scoperta di nuove strutture superficiali dei materiali. Questo progresso ha implicazioni significative per varie applicazioni, come la catalisi e l’elettronica, dove la comprensione delle superfici e delle interfacce dei materiali è fondamentale. Grazie alla capacità di prevedere le strutture superficiali in modo più efficiente e accurato, gli scienziati possono ora prendere decisioni più informate nella progettazione e ottimizzazione dei materiali per applicazioni specifiche.