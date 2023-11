Nuovo MacBook Pro Apple M3: prestazioni migliorate a prezzo scontato

Se stavi tenendo d'occhio il nuovo MacBook Pro Apple M14 da 3 pollici, ora hai la possibilità di risparmiare. Amazon offre attualmente un calo di prezzo sul modello entry-level, dotato di CPU a 8 core e GPU a 10 core. Originariamente al prezzo di $ 1,599, ora puoi ottenerlo per $ 1,449 spedito. Si tratta di uno sconto di $ 150 su un laptop recentemente rilasciato.

Ma il risparmio non si ferma qui. Anche il modello rialzato da 1 TB è in vendita a $ 1,649, in calo rispetto a $ 1,799. Quindi, che tu stia cercando più spazio di archiviazione o un'opzione economica, c'è un'offerta per te.

Cosa distingue il nuovo MacBook Pro M3 dai suoi predecessori? Apple ha introdotto l'ultimo chip M3, il primo chip da 3 nm fino ad oggi. Con una CPU a 8 core, una GPU a 10 core e un motore neurale a 16 core, questo chip mobile offre le migliori prestazioni di Apple finora. È perfetto per il multitasking quotidiano e può gestire con facilità progetti professionali come la modifica di foto ad alta risoluzione e video 4K.

Inoltre, il MacBook Pro M3 è dotato di uno straordinario display Liquid Retina XDR con frequenze di aggiornamento ProMotion 120Hz e supporto per l'ampia gamma di colori P3. La nuova colorazione Space Black aggiunge un tocco di raffinatezza, mentre le porte Thunderbolt, un'uscita HDMI 8K e uno slot per schede SD garantiscono opzioni di connettività per tutte le tue esigenze multimediali.

Grazie al suo design a risparmio energetico, il MacBook Pro può offrire prestazioni eccezionali per tutto il giorno, sia che tu sia alimentato a batteria o collegato alla rete elettrica. Puoi fare affidamento sulle sue prestazioni affidabili per tutte le tue attività professionali e personali.

Domande frequenti

1. Qual è la caratteristica principale del nuovo MacBook Pro M3?

La caratteristica principale del nuovo MacBook Pro M3 sono le prestazioni migliorate con l'ultimo chip M3, che offre una CPU a 8 core, una GPU a 10 core e un motore neurale a 16 core.

2. Quanto posso risparmiare sul MacBook Pro M3 entry-level?

Puoi risparmiare $ 150 sul MacBook Pro M3 entry-level, con il prezzo sceso da $ 1,599 a $ 1,449.

3. Sono previsti sconti sul modello da 1 TB del MacBook Pro M3?

Sì, anche il modello da 1 TB del MacBook Pro M3 è in vendita a $ 1,649, in calo rispetto al prezzo originale di $ 1,799.

4. Quali sono le caratteristiche principali del MacBook Pro M3?

Il MacBook Pro M3 è dotato di uno straordinario display Liquid Retina XDR, frequenze di aggiornamento ProMotion 120Hz, porte Thunderbolt, un'uscita HDMI 8K e uno slot per schede SD. È disponibile anche nell'elegante colorazione Space Black.