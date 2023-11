Eva Farms: la tua vacanza di lusso definitiva a Gurugram

Fuggi nel lusso del lusso a Eva Farms, la nuova destinazione per la fattoria a Gurugram. Nascosto tra le colline mozzafiato di Aravali, questa vasta proprietà di 4 acri offre un'esperienza senza precedenti per tutti i tipi di celebrazioni, che si tratti di un matrimonio, un evento aziendale, una festa di compleanno o una riunione.

Scopri la perfetta combinazione di natura e comodità presso Eva Farms. Pur essendo situata in una tranquilla posizione collinare, la struttura è comunque nelle immediate vicinanze del centro città, offrendo un facile accesso agli ospiti. L'ampio prato all'aperto e gli spazi per pranzare all'aperto creano un ambiente grandioso per ricevimenti e riunioni. Entra nella sala interna completamente attrezzata, dotata di aria condizionata, sistema audio all'avanguardia e accattivanti luci d'atmosfera, ponendo le basi per eventi privati ​​indimenticabili.

A Eva Farms, ogni dettaglio è meticolosamente realizzato per garantire il tuo comfort e la tua soddisfazione. Scegli tra una vasta gamma di opzioni di alloggio, tra cui camere deluxe, suite di lusso e pensioni, permettendoti di rilassarti con stile dopo i festeggiamenti. La struttura vanta anche una vasta gamma di servizi ricreativi come spa, palestra, piscina, jacuzzi, gazebo e sentieri panoramici, offrendo qualcosa per tutti.

Con un team di esperti a disposizione, Eva Farms si prende cura di tutte le esigenze dei tuoi eventi. Dai menu personalizzati alle decorazioni straordinarie, all'intrattenimento, alla fotografia e altro ancora, il loro team dedicato garantisce che ogni celebrazione sia adattata alla perfezione. Sperimenta un'ospitalità a 5 stelle su misura che garantisce una celebrazione esclusiva e indimenticabile per ogni occasione.

Caratteristiche principali: Eva Farms non lascia nulla di intentato nel fornire un'esperienza di lusso. Le camere sono elegantemente arredate con arredi modulari e offrono comfort moderni come Wi-Fi, TV e mini-frigorifero. Concedetevi i ristoranti multicucina della struttura, i servizi di catering personalizzati, la piscina privata e la jacuzzi, le strutture di intrattenimento, gli splendidi giardini paesaggistici, la vista sulle montagne e i gazebo panoramici.

Con i servizi per eventi gestiti dal loro team dedicato, puoi aspettarti un'esperienza senza interruzioni. Decorazioni progettate su misura, illuminazione professionale e arrangiamenti audio, intrattenimento dal vivo, fotografia e altro ancora sono sapientemente orchestrati per creare momenti magici. Gli ospiti godono inoltre di servizi a 5 stelle come assistenza alla reception 24 ore su XNUMX, trasferimenti aeroportuali, servizio di lavanderia, ampio parcheggio e sicurezza XNUMX ore su XNUMX.

Eva Farms non è solo un luogo; è una destinazione adatta a tutte le occasioni e incontri. Dalle vivaci feste in piscina ai matrimoni romantici, offre qualcosa per tutti. Le coppie in cerca di un luogo privato e incantevole a Gurgaon troveranno Eva Farms un rifugio idilliaco. Che tu sia un abitante o un visitatore esigente, Eva Farms promette una vacanza indimenticabile oltre i limiti della città.

Domande frequenti

1. Che tipi di eventi possono essere ospitati presso Eva Farms?

Eva Farms è adatta per un'ampia gamma di celebrazioni, tra cui matrimoni, eventi aziendali, compleanni, riunioni e altro ancora.

2. Quali sistemazioni sono disponibili presso Eva Farms?

Eva Farms offre una varietà di sistemazioni, dalle camere deluxe alle suite di lusso alle pensioni, garantendo un soggiorno confortevole agli ospiti.

3. Quali servizi sono disponibili presso Eva Farms?

Durante il loro soggiorno all'Eva Farms gli ospiti potranno usufruire di servizi quali spa, palestra, piscina, jacuzzi, gazebo e sentieri panoramici.

4. Eva Farms può fornire servizi per eventi?

Sì, Eva Farms dispone di un team dedicato che offre servizi per eventi tra cui menu personalizzati, decorazioni, intrattenimento, fotografia e altro ancora.

5. Eva Farms è adatta per fughe romantiche?

Sì, Eva Farms offre un'atmosfera romantica e privata, rendendola una destinazione ideale per le coppie a Gurgaon.