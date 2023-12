Il premio Mega Millions da 1 milione di dollari non reclamato persiste poiché il vincitore rimane sconosciuto

Secondo i funzionari della lotteria del New Jersey, il premio Mega Millions da 1 milione di dollari è ancora in palio poiché il vincitore deve ancora farsi avanti. Il biglietto vincente è stato venduto presso il negozio Caba Grocery a Perth Amboy, situato appena fuori Newark. I numeri vincenti dell'estrazione sono stati 17, 22, 25, 30 e 38, con il numero Megaball pari a 24. Anche se un possessore del biglietto ha indovinato cinque numeri, nessuno ha ancora richiesto il premio.

Nell'ultima estrazione del Mega Millions del 1 dicembre, nessun giocatore ha vinto il jackpot, portandolo a una cifra stimata di 355 milioni di dollari. Tuttavia, tre giocatori del Massachusetts, New York e Texas hanno indovinato cinque numeri. Il costo per giocare a Mega Millions è di soli $ 2, con premi che vanno da $ 2 all'importo del jackpot.

Le probabilità di vincere un premio di 1 milione di dollari nei Mega Millions sono una su 12.6 milioni, mentre le probabilità di vincere il jackpot sono una su 302.6 milioni. È interessante notare che il Mega Millions è considerato più difficile da vincere rispetto al Powerball.

Quando si tratta di richiedere il premio, i vincitori del jackpot hanno due opzioni: riceverlo a rate o in un'unica soluzione. Se il vincitore sceglie l'opzione di rendita, riceverà un assegno seguito da 29 pagamenti annuali, ciascuno più grande del 24% rispetto al precedente. D'altra parte, coloro che optano per la somma forfettaria vedranno le loro vincite soggette a tasse federali e potenzialmente statali. L'aliquota fiscale federale sulle vincite alla lotteria è del XNUMX%, con aliquote fiscali statali che variano negli Stati Uniti. Ad esempio, non ci sono tasse statali sulle vincite alla lotteria in Florida, California e Texas, ma l'aliquota è dell'XNUMX% nel New Jersey.

Mentre continua la ricerca del fortunato vincitore del Mega Millions da 1 milione di dollari, i giocatori sono incoraggiati a controllare i loro biglietti e richiedere i loro premi prima della scadenza.