Il catalogo PlayStation Plus Classics di Sony si espande ancora una volta, questa volta con l'aggiunta del gioco per PSone Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma. Questa notizia arriva dopo che Gematsu ha individuato una valutazione per l'avventura del 1999 a Taiwan, indicando che sarà disponibile sia su PS4 che su PS5.

Disney ha lavorato a stretto contatto con Sony per portare una serie di vecchi giochi Disney nella gamma PlayStation Plus Classics. Proprio il mese scorso, IGN ha riferito di diversi titoli, tra cui Buzz Lightyear di Star Command, Thrillville: Off the Rails e Thrillville, tutti pronti per essere rilasciati per PS4 e PS5. E ora, Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma può essere aggiunto a quella lista crescente di preferiti nostalgici.

Sviluppato e pubblicato da LucasArts come adattamento del film, Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma presenta ambientazioni e personaggi familiari dell'Episodio I. Tuttavia, il gioco ha ricevuto recensioni contrastanti al momento del suo rilascio iniziale, con la nostra recensione che ha restituito un punteggio di 6.2.

Per quanto riguarda il prossimo catalogo dei giochi PlayStation Plus per dicembre, Sony deve ancora fare un annuncio ufficiale. Ma con la recente serie di uscite e l’aggiunta di Star Wars: Episodio I – La Minaccia Fantasma, i fan possono aspettarsi che vengano inclusi titoli più entusiasmanti.

Sia i fan del franchise di Star Wars che i possessori di PlayStation saranno sicuramente entusiasti della prospettiva di rivivere questa classica esperienza di gioco. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sul catalogo PlayStation Plus Classics e preparati a imbarcarti in un'avventura epica in una galassia lontana lontana. Che la forza sia con te!