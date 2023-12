Il nuovo Bootcamp per assistenti odontoiatrici offre una soluzione alla carenza di forza lavoro

Riepilogo: secondo l'American Dental Association, la contea di San Luis Obispo sta affrontando una significativa carenza di assistenti dentali. In risposta a questa esigenza urgente, SLO Partners, un'organizzazione locale specializzata in programmi di miglioramento delle competenze professionali e di apprendistato, ha annunciato il lancio di un nuovo Bootcamp per assistenti dentali. Il programma mira a fornire una formazione accelerata per le persone interessate a diventare assistenti dentali e contribuire a colmare il divario tra domanda e offerta nel settore.

Con quasi il 40% dei dentisti della contea che cercano attivamente di assumere assistenti dentali, la carenza è diventata una delle maggiori preoccupazioni. Il dottor Jimmy Forester, dentista pediatrico presso Coastal Pediatric Dentistry, sottolinea l'importanza degli assistenti dentali nel settore, affermando: “Non sono nulla senza i miei assistenti dentali. I dentisti possono fare solo così tanto. So come sistemare i denti, ma non posso farlo da solo.

Per affrontare questo problema urgente, SLO Partners ospiterà il Bootcamp per assistenti dentali a partire da febbraio 2024. Il bootcamp, che si estende su un periodo di tre settimane, combinerà formazione in presenza e online per fornire ai partecipanti le competenze necessarie per una carriera in assistenza odontoiatrica. Il programma tratterà argomenti chiave come Benvenuto in odontoiatria, Servizio clienti, Legge sugli studi dentistici, RCP/Supporto vitale di base e Controllo delle infezioni.

Paul Piette, Direttore delle relazioni commerciali presso SLO Partners, sottolinea l'importanza di sostenere la comunità sanitaria locale attraverso iniziative come il bootcamp. “C’è un forte bisogno di operatori sanitari nella nostra comunità, e questo include anche il settore dentale. Stiamo cercando di rispondere a queste esigenze e di collaborare con le imprese locali e la nostra comunità", spiega Piette.

Le persone interessate possono registrarsi al Bootcamp per assistenti dentali, con la registrazione anticipata al prezzo di $ 99 fino al 15 gennaio 2024 e $ 149 successivamente. Sono inoltre disponibili borse di studio per contribuire a rendere il programma accessibile a una gamma più ampia di candidati.

Mentre la contea di San Luis Obispo adotta misure proattive per affrontare la carenza di assistenti dentali, il bootcamp offre una soluzione promettente per attrarre e formare persone per carriere gratificanti nel settore dentale.