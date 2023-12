Lo zoo di Columbus celebra la rara nascita di un orango in via di estinzione

Lo zoo di Columbus, nell'Ohio, celebra l'arrivo di una femmina di orango del Borneo, segnando la prima nascita di questa specie in grave pericolo di estinzione nello zoo in oltre sessant'anni. Il cucciolo di orango è nato dal diciassettenne Khali il 28 novembre. Nonostante sia mamma per la prima volta, Khali ha mostrato grande cura e attenzione nei confronti della sua bambina, trascorrendo il tempo a curarla e coccolarla. Lo zoo ha riferito che il bambino sembra essere sano e forte.

In preparazione alla nascita, Khali fu temporaneamente separato dagli altri oranghi. Tuttavia, sono ora in corso le presentazioni tra il padre del bambino, il trentenne Sulango, e una donna di quarantanove anni, Dumplin. Secondo lo zoo, il primo incontro tra gli oranghi è andato bene. Sulango è stato descritto come un padre protettivo ma gentile e paziente. Sia Sulango che Dumplin mostrano interesse per il bambino rispettando allo stesso tempo lo spazio di Khali.

Gli oranghi sono elencati come in pericolo di estinzione nella Lista rossa delle specie minacciate dell'Unione internazionale per la conservazione della natura. L'accoppiamento di Khali e Sulango è stato raccomandato dal Piano di sopravvivenza delle specie, un'iniziativa volta a preservare la diversità genetica tra le specie in via di estinzione.

Per consentire alla famiglia degli oranghi di legarsi, l'habitat di osservazione al coperto per gli oranghi nella regione dell'Australia e delle isole dello zoo è temporaneamente chiuso ai visitatori. Questa chiusura garantisce un ambiente calmo e pacifico per la crescente famiglia degli oranghi.

La nascita di questo cucciolo di orangutan non è solo motivo di celebrazione allo zoo di Columbus, ma offre anche speranza per la conservazione di questa specie in grave pericolo di estinzione. Gli sforzi di riproduzione dello zoo stanno contribuendo alla preservazione delle popolazioni di oranghi e ad aumentare la consapevolezza sulla loro difficile situazione in natura.