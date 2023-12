L'amata taverna di Greenport sotto una nuova proprietà

By

L'iconica Whiskey Wind Tavern di Greenport, situata in Front Street, è recentemente passata di mano, segnando la fine di un'era e l'inizio di un nuovo capitolo per questa amata destinazione. Jim e Chris Kuhlmann, proprietari da oltre 29 anni, hanno deciso di vendere spinti dalla stanchezza e dal desiderio di passare il testimone ad una nuova generazione. Sebbene i nuovi proprietari non siano stati nominati, è stato riferito che intendono mantenere le amate tradizioni della taverna.

Per Jim e Chris, gestire la Whiskey Wind Tavern è stata un'esperienza profondamente significativa. Hanno apprezzato i rapporti che hanno costruito con i loro clienti e dipendenti, considerandoli parte della loro famiglia allargata. I ricordi che hanno accumulato nel corso degli anni, dalla proposta di matrimonio avvenuta nel bel mezzo di un frenetico sabato sera agli scherzi fatti l'uno all'altro e ai vicini, dureranno tutta la vita.

Guardando al futuro, i Kuhlmann hanno condiviso i loro progetti per il futuro. Jim si terrà impegnato con i suoi progetti e lavori secondari, mentre Chris continuerà a lavorare come RN presso un ospedale locale fino alla pensione. Hanno anche in programma alcuni viaggi nella lista dei desideri.

Non appena si è diffusa la notizia del cambio di proprietà, i clienti si sono rivolti ai social media per esprimere la loro gratitudine e i loro bei ricordi della Whiskey Wind Tavern. Il bar è stato un luogo di sicurezza e sostegno per molti, un rifugio dove sentirsi ascoltati, fidati e protetti. Dai compleanni ai matrimoni, il Whiskey Wind ha fatto da sfondo a innumerevoli ricordi cari.

Ai loro amici e clienti di lunga data, Chris e Jim inviano un sentito messaggio di amore e incoraggiamento. Esortano tutti a vivere la propria vita migliore, a essere gentili con se stessi e con coloro che li circondano e a ricordare che la felicità è fugace. La gentilezza, ci ricordano, è contagiosa.

Con i suoi nuovi proprietari al timone, la Whiskey Wind Tavern è destinata a intraprendere un nuovo capitolo mantenendo lo spirito e il fascino che l'hanno reso un luogo di ritrovo iconico a Greenport. La comunità attende con impazienza il prossimo capitolo della storia leggendaria della taverna.