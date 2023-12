L'amato conduttore radiofonico di Cincinnati nominato Gran Maresciallo per la parata del giorno di apertura dei Reds 2024

Jim Scott, una figura amata nella città di Cincinnati, è stato annunciato come gran maresciallo della parata del giorno di apertura dei Reds 2024. La parata annuale, che è una tradizione cara a Cincinnati, si svolgerà giovedì 28 marzo a mezzogiorno.

Scott, che si è ritirato nel 2015 dopo quasi 50 anni come conduttore mattutino della radio 700 WLW, è noto per il suo carattere allegro e lo spettacolo in rapido movimento. Ha sempre espresso il suo amore per l'intimità della radio come mezzo, spesso dicendo: "Siamo solo io e te".

Avendo iniziato la sua carriera radiofonica a Cincinnati nel 1968, Scott fa parte della famiglia WLW dal 1984. Tuttavia, recentemente ha condiviso alcune notizie strazianti. In un post emozionante, Scott ha rivelato che gli è stata diagnosticata la SLA. La malattia ha compromesso la sua voce e la capacità di camminare, ma lui resta determinato a non arrendersi.

Nonostante i suoi problemi di salute, Scott partecipa attivamente alla parata del giorno di apertura dei Reds da oltre 50 anni. Ha partecipato alla sua prima parata nel 1968 e spesso l'ha definita il suo giorno preferito dell'anno. Negli ultimi dieci anni, Scott è stato portavoce ufficiale della parata del giorno di apertura del mercato di Findlay, guidando la conferenza stampa annuale per annunciare il Gran Maresciallo e evidenziare l'imminente parata. Quest'anno, il comitato della parata del mercato di Findlay ha deciso di onorare Scott nominandolo gran maresciallo e permettendogli di guidare la parata dal mercato di Findlay allo stadio.

Sebbene non abbia potuto presenziare all'annuncio, la moglie di Scott, Donna Hartman, e uno dei suoi figli, Casey Boland, erano presenti per accettare l'onore a suo nome. Sono state regalate le maglie dei Reds con la scritta "Grand Marshal 2024" stampata sul retro, a simboleggiare il ruolo significativo di Scott in questa amata tradizione di Cincinnati.