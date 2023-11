Un'esperienza concertistica sostenibile: The Green Rider

L’industria musicale è stata a lungo associata a richieste stravaganti e sprechi eccessivi. Tuttavia, la sede londinese The O2 sta sfidando questa percezione con la sua introduzione del “Green Rider”. Questo documento funge da guida per promotori e team di artisti, fornendo consigli su come creare concerti rispettosi del clima.

The Green Rider si concentra sulla riduzione delle emissioni di CO2, sulla scelta sostenibile di attrezzature e materiali, sulla riduzione al minimo dei rifiuti e del consumo energetico e sul monitoraggio dell'impronta di carbonio degli eventi. Include anche un'appendice con risorse utili e fornitori locali per supportare queste iniziative eco-compatibili.

Questa iniziativa fa parte del costante impegno di The O2 per la sostenibilità. All’inizio di quest’anno, la sede ha annunciato l’intenzione di collaborare con lo specialista nella rimozione del carbonio Cur8 e la società di consulenza A Greener Future per pilotare la tecnologia di rimozione del carbonio ai concerti del 1975 previsti per febbraio. Questa collaborazione mira a esplorare nuovi modi per compensare l’impatto del carbonio degli eventi di musica dal vivo.

Incorporando pratiche sostenibili nella pianificazione e nell'esecuzione dei concerti, The Green Rider offre una nuova prospettiva sull'impatto ambientale dell'industria musicale. Incoraggia artisti, promotori e locali a considerare come possono contribuire a un futuro più sostenibile, non solo riducendo le emissioni ma anche sostenendo le imprese locali che danno priorità a pratiche eco-consapevoli.

