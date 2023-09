Panasonic lancia la nuova fotocamera della serie G con AF ibrido di fase

By

Panasonic svelerà una nuova fotocamera domani, martedì 12 settembre, con un evento in live streaming alle 10:00 EDT / 15:00 BST. Lo slogan per la nuova fotocamera, "nuova fase", suggerisce che sarà dotata del sistema ibrido di messa a fuoco automatica (AF) con rilevamento di fase di Panasonic, precedentemente introdotto nelle fotocamere full-frame della serie S. Questo annuncio è molto atteso in quanto sarà la prima fotocamera della serie G di Panasonic a incorporare questa avanzata tecnologia AF.

L'allusione a una nuova fase è probabilmente un riferimento al sistema AF ibrido con rilevamento di fase, che ha ricevuto recensioni positive per le sue capacità di messa a fuoco migliorate. Questa tecnologia è stata introdotta per la prima volta nelle fotocamere Panasonic S5 II e S5 IIX e ora sembra che farà il suo debutto nella gamma di fotocamere della serie G.

Il video teaser della prossima fotocamera mostra in primo piano un gigantesco logo “G” rotante, a indicare che si tratterà effettivamente di una fotocamera Micro Quattro Terzi (MFT). L'illustrazione della montatura MFT conferma ulteriormente questa speculazione.

Vale la pena notare che Panasonic non ha rilasciato un nuovo corpo MFT dalla Panasonic Lumix GH6, lanciata nel febbraio 2022. La GH6 non disponeva di AF a rilevamento di fase, quindi l'inclusione di questa funzionalità nella prossima fotocamera è uno sviluppo entusiasmante.

Circolano voci di settore su una nuova fotocamera della serie G con AF ibrido di fase e sembra che Panasonic rispetterà queste aspettative. In attesa dell'annuncio ufficiale, sono molte le speculazioni sulle potenziali funzionalità e miglioramenti che questa fotocamera porterà sul mercato. Resta sintonizzato per ulteriori dettagli mentre pubblichiamo un blog in diretta sull'evento e forniamo i nostri approfondimenti e commenti sulla nuova fotocamera serie G di Panasonic.

