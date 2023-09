Presentazione del nuovo iPhone 15: funzionalità migliorate e strumento Isola dinamica

Apple ha presentato il suo ultimo iPhone entry-level, l’iPhone 15s, presentando nuove entusiasmanti funzionalità e miglioramenti. Uno dei cambiamenti degni di nota è l'introduzione dello strumento “Dynamic Island”, precedentemente disponibile solo su iPhone 14 Pro. Questa funzionalità ampliata funge da hub per avvisi, notifiche e altri controlli, sostituendo il tradizionale design con tacca.

In termini di fotografia e videografia, l’iPhone 15s vanta una stabilizzazione dell’immagine aggiornata, un’ottimizzazione 2x e ritratti migliorati con colori più ricchi e prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, offre una modalità cinematografica 4K, che consente agli utenti di catturare video straordinari con effetti di qualità professionale.

Ad alimentare l’iPhone 15s è il processore bionico A16, lo stesso chip presente nell’iPhone 14 Pro. Questo processore è dotato di un motore neurale, che gli consente di gestire attività più complesse, comprese le trascrizioni di messaggi vocali in tempo reale direttamente sul dispositivo stesso.

Un'altra caratteristica degna di nota dell'iPhone 15 è l'inclusione di un chip a banda ultralarga. Ciò consente al dispositivo di connettersi perfettamente con altri dispositivi vicini, migliorando funzionalità come localizzare gli amici in ambienti affollati o potenziare alcune funzionalità di iOS 17.

L'iPhone 15 è disponibile in cinque vivaci colori: bianco, nero, rosa, verde e giallo. I clienti possono scegliere tra due dimensioni: uno schermo da 6.1 pollici per l’iPhone 15 standard e un display più grande da 6.7 ​​pollici per l’iPhone 15 Plus.

Con questi entusiasmanti aggiornamenti e miglioramenti, l’iPhone 15 stabilisce un nuovo standard per gli smartphone entry-level, offrendo funzionalità avanzate precedentemente riservate ai modelli di fascia alta. Che si tratti dello strumento Dynamic Island, di funzionalità migliorate della fotocamera o di prestazioni potenti, Apple continua a innovare e ampliare i confini di ciò che è possibile nella tecnologia mobile.

