SpaceX lancerà i satelliti Starlink con funzionalità Direct-to-Cell

SpaceX è pronta a lanciare un altro lotto di satelliti Starlink, ma questa volta con una caratteristica unica: funzionalità direct-to-cell. Il razzo Falcon 9 trasporterà un totale di 21 satelliti, di cui sei in grado di fornire accesso globale senza interruzioni a SMS, chiamate e navigazione sui telefoni cellulari. Questo progresso è visto come un punto di svolta che potrebbe eliminare le zone morte e garantire la connettività anche nelle parti più remote del mondo.

Elon Musk, il fondatore di SpaceX, ha annunciato questa promessa durante un evento nell'agosto 2022. Lo ha descritto come uno sviluppo significativo che consentirebbe ai telefoni di funzionare anche in situazioni in cui le torri cellulari vengono dismesse a causa di disastri naturali come uragani o terremoti.

Secondo un'e-mail inviata alla Divisione licenze satellitari della Federal Communication, SpaceX prevede di lanciare circa 840 satelliti con funzionalità direct-to-cell nei prossimi sei mesi, con altri lanci a seguire. L'azienda mira a fornire un servizio commerciale entro il 2024 e ha richiesto l'autorità per lanciare tutti i 7,500 satelliti nella sua applicazione di modifica diretta alla cella.

Negli Stati Uniti, il servizio Starlink utilizzerà lo spettro PCS a banda media di T-Mobile, garantendo che i satelliti possano essere visti da tutti gli angoli del paese. Il servizio ha anche collaborato con aziende in Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda e Svizzera.

Inizialmente, il piano prevedeva l'utilizzo dei satelliti Starlink V2 per il servizio, ma a causa delle loro dimensioni, i più piccoli satelliti Starlink V2 Mini verranno utilizzati come soluzione temporanea. Il lancio dei satelliti direct-to-cell, insieme ai normali Starlink V2 Mini, avrà luogo su un razzo Falcon 9, e il booster del primo stadio verrà fatto atterrare sulla nave drone nell'Oceano Pacifico.

Con questo ultimo lancio, SpaceX porta avanti la sua missione di fornire connettività globale e rivoluzionare il modo in cui rimaniamo connessi con i nostri dispositivi mobili.