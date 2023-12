SpaceX lancia la missione Starlink 7-9 con satelliti Direct-to-Cell

SpaceX si sta preparando per il lancio del Falcon 9 dalla California, nel tentativo di riprendersi da una serie di lanci annullati all'inizio della settimana. La missione Starlink 7-9 vedrà il dispiegamento di 21 satelliti nell'orbita terrestre bassa, un compito di routine per l'azienda. Tuttavia, ciò che distingue questa missione è l’inclusione dei primi sei satelliti Starlink con capacità direct-to-cell. Questa nuova funzionalità consentirà agli operatori di rete mobile di tutto il mondo di offrire un accesso globale e senza interruzioni a SMS, chiamate e navigazione, anche in aree remote.

Il lancio del razzo Falcon 9 è previsto alle 9:19 PST, con copertura in diretta disponibile su Spaceflight Now a partire da 30 minuti prima del decollo.

Durante un evento nell'agosto 2022, il fondatore di SpaceX Elon Musk ha svelato questa promessa direct-to-cell per la rete Starlink. Ha affermato che eliminerebbe le zone morte anche nelle parti più remote del mondo, descrivendolo come un “enorme punto di svolta”. Musk ha sottolineato che anche in scenari estremi come i disastri naturali, in cui le torri cellulari vengono distrutte, i telefoni collegati alla rete Starlink continuerebbero a funzionare.

SpaceX ha comunicato i suoi piani alla divisione licenze satellitari della Federal Communications (FCC), dichiarando la sua intenzione di lanciare circa 840 satelliti con capacità direct-to-cell nei prossimi sei mesi. Jameson Dempsey, direttore della politica satellitare di SpaceX, ha richiesto che la licenza di lancio includa l'autorità per tutti i 7,500 satelliti nella loro richiesta di modifica diretta alla cella.

Oltre a collaborare con T-Mobile negli Stati Uniti, SpaceX ha accordi di collaborazione con aziende in Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda e Svizzera. Il servizio negli Stati Uniti utilizzerà lo spettro PCS a banda media esistente di T-Mobile per fornire connettività in tutto il paese.

La missione Starlink 7-9 schiererà sia i satelliti direct-to-cell che i normali Starlink V2 Mini utilizzando un razzo Falcon 9. Il booster del primo stadio si separerà e atterrerà sulla nave drone "Of Course I Still Love You", situata nell'Oceano Pacifico.

Al momento in cui scrivo, non sono disponibili informazioni riguardo al numero di missioni effettuate dalle carenature del carico utile collaudate in volo che ospitano i satelliti Starlink.