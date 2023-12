SpaceX lancia la missione Starlink 7-9 con funzionalità Direct-to-Cell

SpaceX è pronta a lanciare la sua missione Starlink 7-9, dispiegando 21 satelliti nell'orbita terrestre bassa. Questo lancio riveste un significato speciale in quanto introduce i primi sei satelliti con funzionalità direct-to-cell. Questa nuova funzionalità mira a fornire accesso globale a SMS, chiamate e navigazione da qualsiasi luogo, inclusi terra, laghi o acque costiere.

Il decollo del razzo Falcon 9 che trasporta la missione è previsto alle 9:19 PST. Gli spettatori possono sintonizzarsi su Spaceflight Now per la copertura in diretta a partire da 30 minuti prima del decollo.

La funzionalità direct-to-cell per la rete Starlink è stata inizialmente annunciata dal fondatore di SpaceX Elon Musk durante un evento nell'agosto 2022. Musk ha descritto questa capacità come un punto di svolta, eliminando le zone morte di connettività anche nelle parti più remote del mondo. L'obiettivo è che i telefoni rimangano funzionanti anche nelle regioni colpite da gravi catastrofi naturali o quando le torri cellulari vengono danneggiate.

Secondo un'e-mail ottenuta dalla divisione licenze satellitari di Federal Communication, SpaceX prevede di lanciare circa 840 satelliti con funzionalità direct-to-cell entro i prossimi sei mesi, con lanci continui oltre tale periodo. Questi lanci fanno parte degli sforzi di SpaceX per fornire un servizio commerciale entro il 2024.

Il servizio Starlink direct-to-cell funzionerà in collaborazione con vari fornitori di servizi a livello globale. Oltre a collaborare con T-Mobile negli Stati Uniti, SpaceX ha anche unito le forze con aziende in Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda e Svizzera.

Inizialmente, SpaceX aveva pianificato di implementare il servizio utilizzando i satelliti Starlink V2. Tuttavia, a causa delle loro dimensioni, questi satelliti richiedono l’utilizzo di Starship per il lancio. Sebbene i satelliti Starlink V2 possano ancora ospitare la maggior parte delle antenne in orbita, il lancio attuale utilizzerà i satelliti Starlink V2 Mini.

Dopo la separazione del primo stadio del Falcon 9, il booster atterrerà sulla nave drone denominata "Of Course I Still Love You" nell'Oceano Pacifico. Le carenature del carico utile che ospitano i satelliti Starlink sono testate per il volo, sebbene SpaceX non abbia rivelato il numero di missioni effettuate prima di questo lancio.