SpaceX lancia 21 satelliti Starlink per espandere il servizio Internet

SpaceX ha lanciato con successo un altro lotto di satelliti per il suo servizio Internet Starlink dalla base spaziale di Vandenberg in California. La missione, nota come Starlink Group 7-2, ha messo in orbita 21 satelliti Starlink di seconda generazione. Questi satelliti, chiamati V2 Mini, sono una versione condensata dei satelliti V2 Starlink a grandezza naturale pianificati per lanci futuri utilizzando il veicolo riutilizzabile Starship di SpaceX.

Il razzo Falcon 9 è decollato su una traiettoria verso sud, con il primo stadio che ha sparato per circa due minuti e mezzo prima che il secondo stadio prendesse il sopravvento. Il booster del primo stadio, effettuando il suo undicesimo volo, è atterrato con successo sulla nave drone "Of Course I still Love You" situata al largo della costa della Bassa California.

Il secondo stadio ha completato la sua prima accensione per raggiungere un'orbita di parcheggio iniziale e procederà per inerzia per circa 45 minuti prima di una seconda accensione per raggiungere l'orbita prevista. Il dispiegamento dei 21 satelliti dovrebbe avvenire circa un'ora e due minuti dopo il lancio.

Questo lancio porta il numero totale di satelliti Starlink lanciati da SpaceX a 5,070, secondo Jonathan McDowell, un astronomo dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrofisica. SpaceX ha segnalato oltre 1.5 milioni di abbonati Starlink, con il servizio Internet disponibile in più di 60 paesi.

Con ogni lancio di Starlink, SpaceX mira ad espandere la propria copertura globale della banda larga e fornire accesso Internet ad alta velocità alle aree remote. Il dispiegamento di questi satelliti ci avvicina ulteriormente al raggiungimento di tale obiettivo.

Fonte:

– SpaceX

– Jonathan McDowell, Centro di Astrofisica Harvard-Smithsonian