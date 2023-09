ANTEPRIMA DI LITTLE GOODY TWO SHOES: UN MISCELO DI BELLEZZA E HORROR BI-SHOUJO

Little Goody Two Shoes è un gioco horror di prossima uscita basato sulla narrazione che abbraccia l'estetica bi-shoujo con l'ambientazione di un villaggio europeo. Sviluppato da AstralShift, il gioco combina elementi delle fiabe dei fratelli Grimm con la minaccia dei cittadini arrabbiati e il terrore delle farfalle carnivore. Nel gioco, i giocatori assumono il ruolo di Elise, una ragazza ambiziosa che cerca di diventare ricca e sfuggire alla sua umile vita.

La demo presentata al PAX West 2023 ha permesso ai giocatori di esplorare il misterioso Kieferberg Village, navigare nei sotterranei e interagire con vari personaggi della città. Il gioco presenta filmati straordinari e trame coinvolgenti, con l'obiettivo di creare una svolta oscura nella tradizionale avventura anime da favola. Nei panni di Elise, i giocatori devono completare le attività quotidiane durante il giorno mentre scoprono i segreti più oscuri della foresta di notte.

Uno degli elementi chiave del gameplay di Little Goody Two Shoes è la gestione della reputazione. I giocatori devono monitorare la propria reputazione per evitare di essere considerati “del diavolo” e di affrontare le punizioni da stregoneria che ne derivano. Il gioco consente inoltre ai giocatori di impostare i propri percorsi, risolvere enigmi e costruire relazioni significative. Il linguaggio visivo gioca un ruolo cruciale nel gioco, poiché i giocatori devono risolvere enigmi ambientali e utilizzare l'ambiente circostante a proprio vantaggio.

Little Goody Two Shoes presenta illustrazioni illustrate a mano dagli sviluppatori di AstralShift, mantenendo un'estetica coerente sia negli elementi sognanti che in quelli oscuri del gioco. La demo ha messo in mostra lo stile anime nostalgico del gioco e la coinvolgente atmosfera horror, rendendolo uno dei protagonisti della convention.

Sebbene non sia stata ancora annunciata una data di uscita, Little Goody Two Shoes si dimostra promettente come un gioco di ruolo intrigante con un'accattivante miscela di bellezza bi-shoujo e horror.

