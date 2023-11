La BMW E46 M3 ottiene un aggiornamento bestiale con la potenza V10

Gli scambi di motore sono diventati una tendenza popolare nella comunità BMW, con gli appassionati che cercano costantemente di spingere le loro amate Bimmer verso nuovi livelli di prestazioni. Anche se abbiamo assistito a una discreta quantità di sostituzioni del motore, questo particolare progetto lo porta a un livello completamente nuovo.

La protagonista di questo video è una BMW E46 M3 nera, un'auto già nota per la sua potenza e prestazioni impressionanti. Dotata di un motore sei cilindri in linea da 3.2 litri, la E46 M3 non era affatto da meno in pista. Tuttavia, il proprietario di questa M3 ha voluto fare un ulteriore passo avanti e liberare ancora più cavalli ed emozioni.

Invece di optare per un tradizionale cambio di motore, il proprietario ha deciso di andare all-in e trapiantare un motore V5.0 da 10 litri da una E60 M5. Questo propulsore V10, l'unico V10 di produzione mai realizzato dalla BMW, erogava una potenza di serie di 500 cavalli e 384 lb-ft di coppia. Ma al proprietario non bastava. Con alcune modifiche, inclusa una mappatura del motore aggiornata, questa bestiale M3 ora produce circa 520 cavalli.

Ciò che distingue veramente questo aggiornamento delle prestazioni è la scelta della trasmissione. Il motore V10 è accoppiato a una trasmissione a doppia frizione di origine E92, elevando l'esperienza di guida a un livello completamente nuovo. Mentre il video ci porta in un giro emozionante attorno al Nurburgring, diventa evidente che questa M3 non è la solita macchina da pista.

Con la sua incredibile velocità e il rombo del motore V10, la BMW E46 M3 si distingue tra le auto ad alte prestazioni in pista. Supera facilmente i concorrenti con facilità, lasciando un'impressione duratura. Questa non è la prima volta che vediamo un progetto BMW V10, ma certamente si aggiunge alla crescente lista di impressionanti sostituzioni di motori che spingono i confini di ciò che una BMW può ottenere.

FAQ:

D: Quale motore ha sostituito il proprietario della BMW E46 M3 nera?

R: Il proprietario ha sostituito il motore originale a sei cilindri in linea con un motore V5.0 da 10 litri di una E60 M5.

D: Quanta potenza produce la BMW E46 M3 aggiornata?

R: Con alcune modifiche, la M3 aggiornata ora produce circa 520 cavalli.

D: A quale trasmissione è accoppiato il motore V10?

R: Il motore V10 è collegato a una trasmissione a doppia frizione di origine E92, che migliora l'esperienza di guida complessiva.