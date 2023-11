Nuovo approccio alla sicurezza informatica: liberarsi dai silos

Nell'odierno panorama della sicurezza informatica in rapida evoluzione, le aziende devono affrontare numerose sfide quando si tratta di proteggere le proprie risorse e i propri dati. Uno dei problemi principali è l’approccio a compartimenti stagni alla sicurezza, in cui diversi team all’interno di un’organizzazione lavorano in modo indipendente, il che porta a inefficienze, stanchezza da allerta e aumento del rischio. Tuttavia, soluzioni innovative come la piattaforma cyber mesh di LinkShadow stanno rivoluzionando il modo in cui le aziende affrontano la sicurezza informatica.

Patrick Ramseyer, vicepresidente EMEA di LinkShadow, sottolinea la necessità che le imprese si allontanino dal tradizionale approccio a compartimenti stagni. Le organizzazioni dovrebbero invece consolidare le proprie operazioni di sicurezza in una piattaforma unificata, eliminando inutili rumori e concentrandosi sulle informazioni più critiche. La piattaforma cyber mesh di LinkShadow funge da middleware, aggregando dati provenienti da vari sistemi come rilevamento e risposta degli endpoint (EDR), sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS) e firewall. Attraverso tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, la piattaforma correla e analizza questi dati, fornendo informazioni preziose e risposte automatizzate.

Gartner, una delle principali società di ricerca e consulenza, sostiene un’architettura mesh di sicurezza informatica come soluzione al problema della sicurezza in compartimenti stagni. Questo approccio promuove l’interconnessione e la collaborazione tra diversi sistemi di sicurezza, consentendo alle organizzazioni di rilevare e rispondere alle minacce in modo più efficace.

Uno dei principali vantaggi derivanti dall’adozione di una piattaforma cyber mesh come LinkShadow è una maggiore efficienza. Invece di dedicare innumerevoli ore a indagare sui falsi positivi, i team di sicurezza possono concentrarsi sulle minacce reali, riducendo l’affaticamento degli avvisi e aumentando la produttività. Inoltre, la piattaforma consente un rilevamento e una risposta più rapidi, riducendo al minimo il tempo di permanenza, ovvero il periodo in cui una minaccia rimane non rilevata all'interno di una rete.

Un’altra sfida critica evidenziata da Ramseyer è la carenza di professionisti qualificati della sicurezza informatica. Sfruttando una piattaforma cyber mesh, le organizzazioni possono ottimizzare la forza lavoro esistente automatizzando le attività di routine e sfruttando le capacità dell’intelligenza artificiale. Ciò consente agli esperti di sicurezza di concentrarsi su attività di alto valore e sul processo decisionale strategico.

In definitiva, la questione fondamentale per le aziende è come risparmiare denaro senza compromettere la sicurezza. La piattaforma cyber mesh di LinkShadow risolve questo problema dimostrando evidenti risparmi sui costi. Semplificando le operazioni di sicurezza, riducendo i falsi positivi, minimizzando i tempi di permanenza e ottimizzando l'allocazione delle risorse, le organizzazioni possono ottenere significative efficienze e riduzioni dei costi.

In conclusione, il tradizionale approccio a compartimenti stagni alla sicurezza sta diventando obsoleto. L'adozione di nuove soluzioni come le piattaforme cyber mesh consente alle organizzazioni di liberarsi dai silos, migliorare la propria posizione di sicurezza informatica e prendere decisioni informate basate su dati correlati in tempo reale. Poiché il panorama delle minacce continua ad evolversi, le aziende devono adottare approcci innovativi per proteggere le proprie risorse in modo efficace.

FAQ:

D: Che cos'è un approccio isolato alla sicurezza?

R: Un approccio a compartimenti stagni alla sicurezza si riferisce alla pratica di avere team separati, ciascuno responsabile di prodotti o attività di sicurezza specifici, senza un'efficace collaborazione e integrazione tra di loro.

D: Come funziona una piattaforma cyber mesh?

R: Una piattaforma cyber mesh funge da middleware, aggregando dati provenienti da vari sistemi di sicurezza e fornendo approfondimenti correlati. Tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico vengono utilizzate per automatizzare i processi, migliorare l’efficienza e potenziare le capacità di rilevamento e risposta alle minacce.

D: Quali sono i vantaggi di una piattaforma cyber mesh?

R: Adottando una piattaforma cyber mesh, le organizzazioni possono ottenere una maggiore efficienza, una riduzione dell'affaticamento degli avvisi, un rilevamento e una risposta alle minacce più rapidi e un'allocazione ottimizzata delle risorse. Inoltre, tali piattaforme aiutano a colmare la carenza di professionisti qualificati della sicurezza informatica automatizzando le attività di routine.

D: In che modo le organizzazioni possono risparmiare denaro con una piattaforma cyber mesh?

R: Una piattaforma cyber mesh offre evidenti risparmi sui costi semplificando le operazioni di sicurezza, riducendo i falsi positivi, riducendo al minimo i tempi di permanenza e ottimizzando l'allocazione delle risorse. Queste efficienze portano a sostanziali riduzioni dei costi senza compromettere la sicurezza.