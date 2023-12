Nuovo festival di musica country in arrivo nella contea di Greene nel 2024

Un festival di musica country chiamato "Country Beat" si svolgerà nella contea di Greene nel 2024. L'evento, che si terrà nello scenografico Greene Valley Park il 15 giugno alle 7:30, presenterà una lineup della migliore musica country artisti.

Uno degli headliner di Country Beat è Hank Thompson, famoso per i suoi successi in vetta alle classifiche come "The Wild Side of Life" e "Honky Tonk Girl". La presenza scenica energica e coinvolgente di Thompson affascinerà sicuramente il pubblico e creerà un'esperienza indimenticabile.

Un altro punto forte del festival è la stella country emergente Lily Anderson, nota per la sua voce piena di sentimento e testi facilmente riconoscibili. Il recente album di Anderson, “Life's Journey”, ha ricevuto il plauso della critica, dimostrando la sua versatilità come artista.

"Siamo entusiasti di portare Country Beat a Greene County per la prima volta", ha affermato la direttrice del festival Sarah Johnson. "Abbiamo avuto una risposta straordinaria da parte della community lo scorso anno e non vediamo l'ora di sfruttare quel successo con la line-up di musicisti di talento di quest'anno."

I biglietti per Country Beat saranno in vendita venerdì 1 maggio alle 10. I prezzi vanno da $ 45 per l'ingresso generale a $ 100 per l'accesso VIP, che include posti a sedere esclusivi e vantaggi nel backstage. I biglietti possono essere acquistati attraverso il sito ufficiale del festival.

Gli appassionati di musica country e i frequentatori di festival attendono con impazienza l'arrivo di Country Beat. Con il suo luogo pittoresco e una scaletta stellare di spettacoli di musica country, questo evento promette di essere il momento clou della stagione dei festival musicali. Non perdere l'opportunità di prendere parte a questa esperienza indimenticabile. Ottieni i tuoi biglietti oggi!