Nuove funzionalità e attrazioni nell'ultima puntata di The Castle

L'attesissimo nuovo capitolo di The Castle, un parco a tema per adulti riservato esclusivamente ai VIP, porterà esperienze emozionanti e attrazioni emozionanti. Una delle caratteristiche più straordinarie è l'Arena Infernale, che si tiene nel Colosseo, dove gli appassionati di combattimento possono immergersi in varie modalità di intrattenimento di combattimento.

L'Arena Infernale offre una vasta gamma di esperienze di combattimento, inclusa la modalità Torneo, in cui i concorrenti affrontano uno sciame di avversari. La modalità Hell Rumble mette gli individui a confronto con un'implacabile ondata di avversari. Partita evento speciale è una modalità con regole uniche e partite casuali. Hell Team Rumble è una modalità squadra contro squadra in cui gli alleati si riuniscono per affrontare i demoni dell'inferno. I giocatori sono incoraggiati a elaborare strategie e utilizzare i punti di forza dei membri della propria squadra per ottenere la vittoria.

Nella Fighters' Lounge, i giocatori possono socializzare con i propri alleati e costruire legami più forti. È anche un luogo dove la fatica può essere alleviata, garantendo che la squadra sia sempre in ottime condizioni per le battaglie.

Oltre all'Arena Infernale, The Castle introduce il Cabaret Club, con modelli live-action per una serata glamour. I giocatori possono costruire rapporti con gli artisti del club e persino trascorrere del tempo privato con loro. Ciò offre un'esperienza unica che va oltre le apparizioni pubbliche del club.

Gli appassionati del Pocket Circuit possono godersi le gare al CourStar, un bar e caffè a Sotenbori. Ci sono nuove modalità, come Time Attack, dove la velocità è fondamentale, e Rival, che consente ai giocatori di sfidare gli avversari in città. Inoltre, l’opzione Karaoke include una nuova canzone chiamata “Sayonara Silent Night”, che cattura le emozioni di un uomo di mezza età alle prese con la sua solitudine.

La Boutique consente ai giocatori di personalizzare l'aspetto del protagonista, Kiryu, con un'ampia selezione di abiti, camicie e altri indumenti eleganti. Kiryu può avere un ensemble unico su misura per le preferenze individuali.

Per gli appassionati di giochi arcade, The Castle aggiunge nuovi titoli come Fighting Vipers 2 e SEGA Racing Classic 2. The Master System offre giochi come Galaxy Force e Flicky per un'esperienza di gioco nostalgica.

La macchina per freccette è stata aggiornata a Darts Live 3, con l'aggiunta della modalità Count-Up Cricket e di freccette speciali a forma di rose e forchette. Questo offre ai giocatori un nuovo entusiasmante modo di godersi il gioco delle freccette.

Con l'introduzione di queste nuove funzionalità e attrazioni, l'ultima puntata di The Castle promette di offrire una gamma esilarante e diversificata di esperienze per la sua esigente clientela VIP.

Fonte:

– Gematsu

– Il sito ufficiale del Castello