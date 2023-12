La liberazione dei visoni scatena la paura tra gli allevatori locali

In un incidente scioccante accaduto lo scorso anno, migliaia di visoni sono stati liberati da una fattoria nella contea di Van Wert, Ohio, causando preoccupazione tra i residenti locali. I sospettati responsabili dell’incidente hanno distrutto la recinzione della Lion Farms USA Mink Farm, liberando in natura circa 40,000 visoni. Il rilascio ha rappresentato una minaccia per l’ecosistema locale, colpendo in particolare gli uccelli che nidificano a terra come polli e tacchini.

Una residente colpita, Kirsten Barnhart, ha espresso le sue preoccupazioni per il rilascio dei visoni, poiché possedeva una varietà di uccelli. Ha agito immediatamente per mettere in sicurezza la sua stalla, ma è rimasta sconvolta nel trovare un pollo morto con la testa mancante nella stia. Fortunatamente, il suo gallo, di nome Jack, è sopravvissuto all'incontro riportando piccoli graffi e si è ripreso completamente.

L'impatto del rilascio dei visoni si estese oltre l'allevamento di Barnhart. I suoi cugini, che possedevano uno stormo di anatre, riferirono di averne perse circa una dozzina a causa degli attacchi dei visoni. Gli incidenti hanno evidenziato il potenziale pericolo rappresentato dai visoni negli allevamenti locali.

Tuttavia, secondo il Dipartimento delle risorse naturali dell’Ohio, dopo l’incidente non ci sono più state segnalazioni di visoni negli allevamenti della zona. Sebbene il numero esatto di visoni in natura rimanga sconosciuto, la chiusura dell’allevamento di visoni dopo il rilascio ha probabilmente contribuito alla diminuzione degli attacchi di visoni.

La chiusura dell’allevamento di visoni ha anche scatenato speculazioni tra la gente del posto, che crede che la struttura sarà riconvertita ad allevamento di tacchini. Questa transizione potrebbe offrire una nuova opportunità agli agricoltori della regione, contribuendo nel contempo a garantire la sicurezza del loro bestiame.

Sebbene il rilascio dei visoni abbia causato notevoli disagi e preoccupazioni tra gli allevatori locali, l’incidente ha anche evidenziato l’importanza di proteggere e mantenere il delicato equilibrio dell’ecosistema locale. Gli allevatori come Barnhart sono ora più vigili nel proteggere le loro stalle, nel garantire l’incolumità dei loro animali e nel prevenire futuri incontri con visoni o altre potenziali minacce.