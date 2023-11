L'aggiornamento Lies of P 1.3.0.0 introduce entusiasmanti miglioramenti al gameplay

L'acclamato gioco di ruolo d'azione Lies of P ha appena rilasciato il suo ultimo aggiornamento, la versione 1.3.0.0. Questo aggiornamento apporta una serie di nuove funzionalità e contenuti, oltre a importanti modifiche al bilanciamento che sicuramente miglioreranno l'esperienza di gioco complessiva.

Una delle aggiunte più interessanti di questo aggiornamento è l'introduzione di nuovi costumi. I giocatori ora possono trovare questi costumi nei menu "Equipaggiamento" e "Borsa". Tra le nuove aggiunte ci sono il "Cappello dell'alchimista", la "Maschera del cacciatore di tesori", l'"Abito da caccia del cacciatore di tesori" e gli "Occhiali di smeraldo illusori". Questi costumi non solo aggiungono un nuovo tocco visivo al gioco, ma offrono anche bonus statistici unici.

Inoltre, è stata aggiunta una nuova categoria al menu Costumi, che consente ai giocatori di equipaggiare insieme maschere e accessori nella sezione Capelli. Ciò offre ai giocatori ancora più opzioni di personalizzazione e consente loro di creare i propri look unici.

L'aggiornamento include anche varie modifiche al bilanciamento per migliorare il gameplay. La difficoltà del campo è stata ridotta, garantendo un'esperienza più fluida e divertente per i giocatori. Inoltre, la velocità d'attacco di alcuni mostri è stata modificata per rendere i loro attacchi più intuitivi. Anche la durata delle pause di posizione per alcuni mostri è stata aumentata e le posizioni di spawn di mostri e trappole sono state modificate per adattarsi meglio al flusso del gioco.

Inoltre, l'abilità del P-Organo "Schivata ascendente" è stata modificata in un'abilità predefinita, offrendo ai giocatori una maggiore accessibilità fin dall'inizio del gioco. Sono state apportate anche modifiche al bilanciamento del combattimento, incluso un aumento del danno per alcune armi, una migliore velocità di attivazione per le interruzioni della posizione e modifiche alla velocità di attacco e ai tempi di carica per diversi tipi di armi.

La comunità di Lies of P aspettava con impazienza questo aggiornamento e la risposta finora è stata estremamente positiva. I giocatori possono ora godere di un'esperienza di gioco più raffinata ed equilibrata, sperimentando anche nuove opzioni di costumi per personalizzare i propri personaggi.

FAQ:

D: Quando è uscito Lies of P?

A: Lies of P è stato rilasciato il 18 settembre 2021.

D: Su quali piattaforme è disponibile Lies of P?

R: Lies of P è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC tramite Steam e Mac tramite il Mac App Store.

D: Qual è lo stile di gioco di Lies of P?

A: Lies of P è un gioco di ruolo d'azione soul che reinventa la classica fiaba di Pinocchio in un'ambientazione di gioco in stile Bloodborne.

D: Qual è il punteggio delle recensioni per Lies of P?

R: IGN ha assegnato a Lies of P un punteggio di 8/10 nella sua recensione.

D: Posso trovare una soluzione dettagliata per Lies of P?

R: Sì, IGN fornisce una guida dettagliata a Lies of P per i giocatori che hanno bisogno di guida durante il loro percorso di gioco.

D: Sono presenti correzioni di bug nell'aggiornamento 1.3.0.0?

R: Sì, l'aggiornamento include varie correzioni di bug, problemi come i personaggi che sparano in cielo, guardie perfette involontarie, attacchi inguardabili e altro ancora.

D: Sono previsti miglioramenti per i giocatori non inglesi?

R: Sì, l'aggiornamento include traduzioni aggiornate e correzioni di errori di battitura nelle lingue inglese, cinese e giapponese.

D: Posso contattare il redattore britannico di IGN, Wesley Yin-Poole?

A: Sì, puoi contattare Wesley al [email protected].