Lian Li O11D EVO XL: un case per PC personalizzabile e ricco di funzionalità

By

Il Lian Li O11D EVO XL è l'ultima offerta dell'azienda di componenti taiwanese Lian Li. Conosciuta per i suoi case e ventole per PC premium, Lian Li ha collaborato con il revisore hardware tedesco der8auer per creare un case di grandi dimensioni che offre un'ampia gamma di funzionalità e opzioni di personalizzazione.

Misurando (P) 522 mm x (L) 304 mm x (A) 531.9 mm, l'O11D EVO XL è un modello maggiorato del precedente O11D EVO. Supporta schede madri di varie dimensioni, tra cui E-ATX, ATX, Micro-ATX e Mini-ITX. La custodia presenta un telaio in acciaio, pannelli in vetro temperato da 4.0 mm e dettagli in alluminio.

Una delle caratteristiche distintive dell'O11D EVO XL è il supporto per il raffreddamento a liquido. Può ospitare fino a tre radiatori di dimensioni fino a 420 mm, con opzioni di installazione sulla parte superiore, laterale o inferiore del case. Inoltre, è possibile collegare un singolo radiatore da 120 mm allo scarico del case. Il vassoio della scheda madre è regolabile in altezza, consentendo una comoda installazione e regolazione dei sistemi di raffreddamento a liquido.

Anche la gestione dei cavi è una priorità nella progettazione dell'O11D EVO XL. La custodia include cinghie per tenere tutti i cavi nascosti dietro la scheda madre, garantendo un interno pulito e organizzato.

Le opzioni di archiviazione nell'O11D EVO XL sono abbondanti. Sono presenti tre slot SSD da 2.5 pollici dietro il vassoio della scheda madre e due gabbie per unità girevoli che possono supportare fino a quattro unità di archiviazione da 2.5 pollici o 3.5 pollici. Le gabbie per unità dispongono di connessioni SATA e di alimentazione preinstradate per una facile installazione.

L'O11D EVO XL offre flessibilità nel suo orientamento. Anche se per impostazione predefinita è destrorso, il caso può essere completamente invertito per gli utenti che preferiscono una build vetrina orientata a sinistra. Il case include anche una staffa anti-abbassamento della GPU riprogettata per supportare schede grafiche di grandi dimensioni, nonché morsetti GPU senza attrezzi che fissano magneticamente le coperture degli slot di espansione PCIe.

Nel complesso, il Lian Li O11D EVO XL è un case per PC altamente personalizzabile con particolare attenzione al raffreddamento a liquido e alla gestione dei cavi. Il supporto per più radiatori, il vassoio della scheda madre regolabile e le ampie opzioni di archiviazione lo rendono la scelta migliore per gli appassionati che desiderano creare un sistema ad alte prestazioni e ben organizzato.

Fonte:

Kit multimediale Lian Li O11D EVO XL – Informazioni fornite