Presentazione dei nuovi monitor da gioco UltraGear da 45 pollici di LG

LG ha recentemente presentato le sue ultime aggiunte alla gamma UltraGear: i monitor da gioco ultrawide da 45 pollici. Con specifiche impressionanti e prezzi convenienti, questi monitor offrono ai giocatori un'esperienza di gioco coinvolgente senza spendere una fortuna.

Gli UltraGear 45GR65DC e 45GR75DC sono alternative leggermente più piccole e più economiche rispetto alle loro controparti più grandi da 49 pollici. Vantando una risoluzione 5120 x 1440, pannelli VA curvi 1500R e supporto per il 95% della gamma DCI-P3, questi monitor producono colori vivaci e immagini nitide. Inoltre, sono dotati di VESA DisplayHDR 600, VESA Adaptive Sync e AMD FreeSync Premium Pro, che consentono un gameplay fluido con una frequenza di aggiornamento fino a 200Hz.

Sebbene entrambi i monitor offrano prestazioni simili, il 45GR75DC ha il vantaggio aggiuntivo di una porta USB-C con potenza erogata da 90 W. Ciò lo rende una scelta conveniente per gli utenti che desiderano collegare i propri laptop da lavoro e piattaforme di gioco allo stesso monitor. Come bonus aggiuntivo, LG offre un altoparlante gratuito per i clienti che preordinano il 45GR75DC prima del 19.

Le opzioni di connettività per entrambi i monitor includono un ingresso DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.1, una porta upstream USB-B 3.0, due porte downstream e un jack per cuffie. Con il loro design elegante e moderno, questi monitor non sono solo funzionali ma anche esteticamente gradevoli.

Se hai osservato i monitor LG Ultragear o Samsung G49 da 9 pollici più grandi ma sei rimasto scoraggiato dalle loro dimensioni o dal prezzo, i monitor UltraGear da 45 pollici offrono un'alternativa convincente. Al prezzo di $ 799 per il 45GR65DC e $ 899 per il 45GR75DC, questi monitor offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Domande frequenti (FAQ)

1. Posso utilizzare i monitor UltraGear da 45 pollici con il mio PC da gioco?

Assolutamente! Questi monitor sono progettati pensando ai giocatori e offrono tutte le porte e le funzionalità necessarie per connettersi a un PC da gioco.

2. Qual è la differenza tra 45GR65DC e 45GR75DC?

La differenza principale tra questi modelli è la presenza di una porta USB-C con potenza erogata da 90 W sul 45GR75DC. Se intendi utilizzare il monitor con un laptop da lavoro, questa versione sarebbe una scelta adatta.

3. Posso utilizzare questi monitor per lavori professionali?

Sì, i monitor UltraGear da 45 pollici offrono un'eccellente precisione del colore e un'ampia gamma di colori, rendendoli adatti per attività professionali come il fotoritocco e la progettazione grafica.

4. Questi monitor sono compatibili con console come PlayStation o Xbox?

Sì, questi monitor supportano HDMI 2.1, compatibile con le console di gioco più recenti. Offrono un'esperienza di gioco fantastica per gli utenti di console.

(Fonte: verizon.com)