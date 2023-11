I nuovi monitor intelligenti LG portano la funzionalità standalone nel mercato globale

By

LG Electronics ha recentemente presentato la sua ultima aggiunta al mercato tecnologico, l'attesissima serie Smart Monitor. Questi monitor all'avanguardia sono disponibili in due dimensioni di display e offrono funzionalità autonome uniche, eliminando la necessità di un PC. Con le loro specifiche e caratteristiche impressionanti, gli Smart Monitor LG sono destinati a rivoluzionare il modo in cui lavoriamo e godiamo dei contenuti multimediali.

La serie Smart Monitor è disponibile in due varianti: i modelli 32SR50F e 27SR50F, offrendo agli utenti la scelta tra uno schermo spazioso da 31.5 pollici o un display più compatto da 27 pollici. Entrambi i modelli vantano una risoluzione Full HD, utilizzando pannelli LCD IPS di alta qualità per immagini vivaci e realistiche. Inoltre, il supporto HDR10 garantisce un contrasto eccellente e un'ampia gamma di colori, con conseguente qualità dell'immagine straordinaria.

Il design senza bordi di LG migliora il fascino estetico degli Smart Monitor riducendo al minimo le distrazioni, creando un'esperienza visiva coinvolgente. Questi monitor sono specificatamente studiati per le applicazioni da ufficio, rendendoli ideali per attività quali teleconferenze, lavoro documentale e navigazione web.

Una caratteristica distintiva degli Smart Monitor LG è la loro capacità standalone, grazie all'integrazione della piattaforma webOS 23. Gli utenti possono accedere senza interruzioni a varie app e servizi di streaming direttamente dal monitor, senza la necessità di dispositivi aggiuntivi. LG fa un ulteriore passo avanti con la funzione Mood Music, consentendo agli utenti di creare playlist musicali personalizzate in base alle loro preferenze. Inoltre, i monitor supportano AirPlay 2 e Miracast, consentendo una facile condivisione dei contenuti da dispositivi smart.

Gli Smart Monitor di LG arriveranno presto sul mercato globale, con disponibilità in Nord America, Europa, Asia, Medio Oriente e Sud America. A partire da soli $ 199 per il modello da 27 pollici e $ 229 per la variante da 32 pollici, questi monitor offrono caratteristiche e funzionalità avanzate a un prezzo conveniente. Con il loro design sorprendente, i display ad alta risoluzione e l'innovativa funzionalità standalone, gli Smart Monitor LG sono l'aggiunta perfetta a qualsiasi configurazione di casa o ufficio.

Domande frequenti (FAQ)

1. È possibile utilizzare gli Smart Monitor LG senza PC?

Sì, gli Smart Monitor LG sono dispositivi autonomi e non richiedono un PC. Sono dotati della piattaforma webOS 23, che consente l'accesso diretto ad app e servizi di streaming.

2. Gli smart monitor supportano contenuti HDR (High Dynamic Range)?

Sì, entrambi i modelli 32SR50F e 27SR50F offrono il supporto HDR10, garantendo un contrasto eccellente e colori vivaci per un'esperienza visiva migliorata.

3. Posso condividere contenuti dai miei dispositivi intelligenti agli Smart Monitor LG?

Assolutamente. Gli Smart Monitor supportano AirPlay 2 e Miracast, consentendo la condivisione continua dei contenuti da dispositivi smart compatibili.

4. Dove saranno disponibili gli Smart Monitor LG?

I monitor saranno disponibili in tutto il mondo, inclusi Nord America, Europa, Asia, Medio Oriente e Sud America. Verifica con i tuoi rivenditori locali i dettagli specifici sulla disponibilità.

