LG svela il futuro dei monitor SMART

LG Electronics sta rivoluzionando il mondo dei monitor con la sua ultima linea di monitor SMART. I modelli 32SR50F e 27SR50F offrono un mix di produttività e intrattenimento, eliminando la necessità di una connessione al PC. Con display straordinari, connettività perfetta e funzionalità intelligenti, questi monitor sono destinati a trasformare il modo in cui lavoriamo e giochiamo.

I monitor LG SMART sono dotati di display straordinari che offrono colori vividi e contrasto nitido. Che tu stia partecipando a una videoconferenza, lavorando su documenti o semplicemente navigando sul Web, la qualità dell'immagine di alta qualità e il supporto per HDR10 garantiranno un'esperienza visiva coinvolgente. Il design elegante e senza bordi del modello da 27 pollici aggiunge un tocco di eleganza al tuo spazio di lavoro.

Ma ciò che distingue questi monitor è la loro integrazione della piattaforma webOS 23 di LG. Agendo come un hub intelligente, webOS 23 offre un facile accesso ad app di streaming, contenuti sportivi personalizzati e persino la possibilità di curare playlist musicali in base alle tue preferenze. Dimentica di dover cambiare dispositivo: questi monitor hanno tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano.

Per chi lavora da casa, i monitor LG SMART sono dotati del software LG Home Office. Questo software supporta i programmi di produttività più diffusi come Microsoft 365 e Google Calendar, consentendoti di passare senza problemi dalle attività lavorative a quelle personali. Anche condividere contenuti dai tuoi dispositivi smart è un gioco da ragazzi, grazie alla compatibilità AirPlay 2 e Miracast.

Non limitati al lavoro, questi monitor possono anche funzionare come hub di casa intelligente. Attraverso ThinQ Home Hub di LG, puoi monitorare e controllare i tuoi elettrodomestici compatibili con IoT, come frigoriferi e lavatrici, senza lasciare la scrivania. Questa integrazione tra lavoro e vita domestica migliora l’efficienza e la comodità, rendendo questi monitor un punto di svolta per la vita intelligente.

I monitor LG SMART (32SR50F e 27SR50F) saranno disponibili in vari mercati in tutto il mondo, con disponibilità a partire da novembre negli Stati Uniti. Con un prezzo di $ 229.99 per il modello da 32 pollici e $ 199.99 per il modello da 27 pollici, questi monitor offrono un'eccellente proposta di valore per le loro caratteristiche impressionanti.

Come afferma giustamente Seo Young-jae, vicepresidente senior e capo della business unit IT di LG Electronics Business Solutions Company, "La serie LG SMART Monitor è progettata su misura per soddisfare le preferenze individuali e le esigenze specifiche di diversi utenti". Con questo lancio, LG è pronta a portare la categoria SMART Monitor a nuovi livelli, con innovazioni ancora più entusiasmanti all'orizzonte. Rimani sintonizzato!

FAQ:

1. Cos'è webOS 23?

WebOS 23 è il sistema operativo LG che alimenta i suoi monitor SMART. Fornisce accesso continuo ad app di streaming, contenuti personalizzati e altre funzionalità intelligenti.

2. Posso collegare questi monitor ai miei dispositivi intelligenti?

Sì, puoi connettere facilmente i tuoi dispositivi smart a questi monitor utilizzando AirPlay 2 e Miracast, consentendoti di condividere i contenuti senza sforzo.

3. Questi monitor possono fungere da hub di casa intelligente?

Assolutamente! Questi monitor fungono da hub domestici intelligenti, consentendo di monitorare e controllare apparecchi compatibili con l'IoT come frigoriferi e lavatrici tramite ThinQ Home Hub di LG.

Fonte:

- Comunicato stampa sul monitor LG SMART