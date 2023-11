Nuovi monitor LG SMART con funzionalità avanzate per produttività e connettività

LG Electronics ha recentemente presentato la sua ultima gamma di monitor SMART per il 2023. Tra le nuove versioni ci sono i modelli 32SR50F e 27SR50F, ora disponibili per l'acquisto. Mirati a migliorare la produttività e offrire una connettività senza soluzione di continuità, questi monitor sono progettati per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del lavoro remoto e dello streaming di intrattenimento.

Una caratteristica degna di nota di questi monitor sono i display IPS ad alte prestazioni che supportano HDR 10, offrendo una maggiore vivacità e qualità delle immagini. Che tu stia partecipando a riunioni virtuali o semplicemente navigando sul Web, le immagini migliorate fornite da questi monitor 1080p miglioreranno la tua esperienza visiva. Il modello da 27 pollici, con il suo design praticamente senza bordi, aggiunge un tocco di estetica elegante e minimalista a qualsiasi spazio di lavoro.

Funzionando sulla piattaforma webOS 23 di LG, i monitor SMART offrono un accesso facile e conveniente a varie applicazioni di streaming e consigli di visualizzazione personalizzati tramite webOS Hub. La funzionalità Home Board è particolarmente intrigante, offrendo profili sportivi personalizzati e carte di servizi sportivi personalizzabili. Gli appassionati di sport possono rimanere aggiornati con i loro campionati preferiti, le prossime partite e statistiche importanti. I monitor includono anche la funzione LG Mood Music, che agisce come un DJ personale creando playlist basate sulle preferenze musicali dell'utente.

Per coloro che sono concentrati sulla produttività, i monitor LG SMART sono dotati del software LG Home Office integrato. Supportando vari programmi di produttività come Microsoft 365 e Google Calendar, questi monitor migliorano l'efficienza del flusso di lavoro. Inoltre, facilitano la condivisione dei contenuti da dispositivi intelligenti tramite AirPlay 2 e Miracast, eliminando la necessità di una connessione diretta al PC.

Inoltre, questi monitor fungono da hub domestici intelligenti, compatibili con ThinQ Home Hub di LG. Gli utenti possono monitorare e gestire comodamente elettrodomestici compatibili con l'IoT come frigoriferi e lavatrici tramite l'app ThinQ. Questa integrazione trasforma i monitor in punti di controllo centrali per una casa connessa.

Specifiche del prodotto:

– Monitor LG SMART (32SR50F)

– Dimensioni/Risoluzione: 31.5 pollici / FHD (1,920 x 1080)

– Gamma di colori: sRGB 99%, NTSC 72%

–HDR:HDR10

– Frequenza di aggiornamento/Tempo di risposta: 60 Hz/8 ms

– Interfaccia: USB tipo C, HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

– Altoparlante: 5 W (x2)

– Funzionalità/servizio Smart: webOS 23, Microsoft Office, Assistente vocale (LG ThinQ, Alexa), Mobile Casting/Mirroring (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Accessorio: telecomando HDMI/bianco

– Monitor LG SMART (27SR50F)

– Dimensioni/Risoluzione: 27 pollici / FHD (1,920 x 1080)

– Gamma di colori: sRGB 99%, NTSC 72%

–HDR:HDR10

– Frequenza di aggiornamento/Tempo di risposta: 60 Hz/14 ms

– Interfaccia: HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Bluetooth

– Altoparlante: 5 W (x2)

– Funzionalità/servizio Smart: webOS 23, Microsoft Office, Assistente vocale (LG ThinQ, Alexa), Mobile Casting/Mirroring (AirPlay 2 / ScreenShare)

– Accessorio: telecomando HDMI/bianco

Il modello 32SR50F è disponibile per l'acquisto a 229 dollari, mentre il modello 27SR50F può essere ottenuto per soli 199 dollari. Entrambi i modelli sono dotati di una garanzia di 1 anno su parti e manodopera.

FAQ:

D: Quali sono le caratteristiche principali dei monitor LG SMART?

R: I monitor LG SMART offrono display ad alte prestazioni con supporto HDR 10, software LG Home Office integrato per la produttività, funzionalità di condivisione dei contenuti e funzionalità di hub domestico intelligente.

D: Qual è il prezzo per i modelli 32SR50F e 27SR50F?

R: Il 32SR50F ha un prezzo di $ 229, mentre il 27SR50F è disponibile per $ 199.

D: I monitor sono coperti da garanzia?

R: Sì, entrambi i modelli sono dotati di una garanzia di 1 anno su parti e manodopera.