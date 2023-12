La Lexington Charity League cerca assistenza pubblica per sostenere la sensibilizzazione della comunità

By

Nel tentativo di mantenere il suo vitale coinvolgimento nella comunità, la stimata Lexington Charity League ha chiesto sostegno al pubblico. Nonostante le sfide poste dalla pandemia in corso, la lega rimane impegnata nella sua missione di aiutare i bambini della comunità ed è determinata a fare un forte ritorno nel 2024, stabilendo una solida base finanziaria.

A causa delle circostanze senza precedenti legate all’epidemia di COVID-19, la lega, attiva dal 1935, non è stata in grado di ospitare il suo evento annuale di punta, Holiday House e Holiday Shoppes, dal 2019. L’annullamento di questa raccolta fondi essenziale, insieme con altre attività durante tutto l'anno, ha rappresentato una significativa battuta d'arresto finanziaria per l'organizzazione.

La presidente Tina Royal ha sottolineato l'incrollabile dedizione della lega nell'assistere i bambini locali che altrimenti rimarrebbero senza risorse essenziali. Gli assistenti sociali e i consulenti scolastici fanno affidamento da anni sulla Lega per soddisfare i bisogni primari dei bambini della comunità.

Ora più che mai, la Lexington Charity League richiede l'assistenza di individui e organizzazioni generose per garantire la continuità dei loro programmi di sensibilizzazione. Dando un contributo, i membri della comunità possono svolgere un ruolo fondamentale nel migliorare la vita dei bambini vulnerabili. Le donazioni consentiranno alla lega di fornire il supporto necessario, inclusi cibo, vestiario, risorse educative e servizi sanitari.

La lega rimane ottimista riguardo al futuro e prevede di emergere più forte da questo periodo difficile. Unendosi insieme, la comunità può aiutare la Lexington Charity League a prosperare, garantendo che i bambini di Lexington ricevano le cure e il sostegno che meritano. Uniamo le forze e facciamo la differenza nella vita di questi giovani, aprendo la strada a un futuro migliore per tutti.