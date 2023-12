Level-5 annuncia ritardi e aggiornamenti entusiasmanti nella presentazione "Level-5 Vision 2023 II"

Durante l’attesissima presentazione “Level-5 Vision 2023 II”, Level-5 ha fatto numerosi annunci interessanti, tra cui ritardi di gioco e nuovi aggiornamenti. Uno dei momenti salienti è stata la notizia di Megaton Musashi: Wired, un gioco molto atteso che ora è stato posticipato al 25 aprile, in uscita in tutto il mondo su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Inoltre, Level-5 ha rivelato che Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time sarà disponibile in tutto il mondo su Nintendo Switch la prossima estate. Questa notizia ha acceso l’attesa dei fan desiderosi di intraprendere un viaggio incantevole in questo mondo fantasioso.

Un altro aggiornamento significativo della presentazione è stato il ritardo di Decapolice, un gioco di ruolo open world, che i fan dovranno aspettare fino al 2025 per sperimentarlo. Anche se la notizia potrebbe deludere alcuni, parla anche dell'impegno di Level-5 nel fornire un'esperienza di gioco raffinata e indimenticabile.

Inoltre, Level-5 ha presentato video nuovi o aggiornati per alcuni dei suoi giochi più attesi. Inazuma Eleven: Victory Road, in uscita su Switch nel 2024, ha ricevuto un'attenzione particolare. I fan possono aspettarsi un rilascio mondiale nel marzo 2024, insieme a un entusiasmante beta test. Inoltre, è stato fornito un assaggio del Professor Layton e del Nuovo Mondo di Steam per Switch previsto per il 2025, lasciando i fan in trepidante attesa di ulteriori informazioni.

Level-5 ha colto l'occasione anche per celebrare il 25° anniversario della propria azienda. Hanno presentato un sentito messaggio di congratulazioni da parte di Yo Oizumi, il doppiatore dell'amato personaggio del Professor Layton. È stato un tributo toccante che ha evidenziato l'impatto che Level-5 ha avuto sull'industria dei giochi negli ultimi due decenni e mezzo.

Guardando al futuro, Level-5 ha anticipato la prossima presentazione, "Level-5 Vision 2024 'To the World's Children'", che sarà trasmessa in streaming ad aprile. I fan possono aspettarsi annunci e aggiornamenti più entusiasmanti mentre l’azienda continua a plasmare il futuro dei giochi.

