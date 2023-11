Il mistero della stella marina: decodificare la simmetria degli echinodermi

Per oltre un secolo, la questione di dove si trovi la testa di una stella marina ha lasciato perplessi gli scienziati. A differenza di altre specie che mostrano una simmetria assiale, queste creature enigmatiche e i loro parenti echinodermi, inclusi ricci di mare e cetrioli di mare, mostrano una simmetria radiale. Tuttavia, una recente scoperta condotta da ricercatori delle università di Stanford, Berkeley, Columbia, Southampton e Okinawa ha fatto luce su questo mistero di vecchia data.

Lo studente francese post-dottorato a Stanford, Laurent Formery, e i suoi colleghi hanno stabilito in modo definitivo che “essenzialmente, una stella marina è solo una testa”. Nel loro studio innovativo pubblicato sulla rivista Nature, hanno utilizzato studi molecolari per stabilire questa nuova prospettiva. I geni hanno fornito la chiave per rispondere a questa domanda che l’anatomia da sola non poteva fornire.

Mappando l'espressione genetica nelle stelle marine utilizzando tecniche all'avanguardia come la tomografia dell'RNA e l'ibridazione in situ, Formery e il suo team hanno svelato la tradizionale distribuzione testa/tronco/coda osservata nelle specie bilaterali. Sorprendentemente, i ricercatori hanno scoperto che i geni responsabili della testa erano espressi per tutta la lunghezza delle braccia della stella marina. Non sono stati scoperti marcatori molecolari associati al tronco o alla coda. Invece, seguendo i geni che codificano per le diverse parti della testa è stato rivelato un asse anteroposteriore che si estende dal centro alla periferia di ciascun braccio.

Questa scoperta apre nuove strade per ulteriori esplorazioni nello sviluppo e nell’evoluzione di queste straordinarie creature. Gli scienziati mirano a comprendere meglio come le stelle marine passano dalle larve a simmetria bilaterale agli adulti con simmetria radiale. Inoltre, cercano di scoprire le ragioni e i meccanismi dietro la divergenza degli echinodermi dall’antenato comune bilaterale che risale a circa 600 milioni di anni fa.

Domande frequenti (FAQ)

D: Qual è il risultato principale dello studio?

R: Lo studio rivela che le stelle marine sono essenzialmente solo teste e mostrano una simmetria radiale, contrariamente alla tradizionale distribuzione testa/tronco/coda osservata nelle specie bilaterali.

D: Come sono arrivati ​​a questa conclusione i ricercatori?

R: Mappando l'espressione genetica utilizzando tecniche avanzate, i ricercatori hanno scoperto che i geni responsabili della testa erano espressi per tutta la lunghezza delle braccia della stella marina, mentre non è stato scoperto alcun marcatore molecolare associato al tronco o alla coda.

D: Quali sono le implicazioni di questa scoperta?

R: Questa svolta fornisce informazioni sulla transizione delle stelle marine dalle larve a simmetria bilaterale agli adulti con simmetria radiale. Contribuisce anche alla comprensione dell'evoluzione degli echinodermi e della loro divergenza dal comune antenato bilaterale.

D: Quali tecniche sono state utilizzate nello studio?

R: I ricercatori hanno utilizzato la tomografia dell'RNA e l'ibridazione in situ, tecniche molecolari avanzate, per mappare l'espressione genetica e monitorare l'attività di geni specifici nelle stelle marine.