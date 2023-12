Lenovo Legion Go: una console portatile da gioco unica con funzionalità innovative

Lenovo è entrata nel mondo delle console portatili da gioco con la sua ultima offerta, Legion Go. Pur traendo ispirazione dalle console e dalle tecnologie esistenti, questo dispositivo si distingue per le sue caratteristiche uniche.

Una caratteristica distintiva di Legion Go è il design del cavalletto, che ricorda il popolare modello OLED di Nintendo Switch. Il cavalletto, realizzato in metallo, fornisce un supporto robusto per i giochi in movimento. Tuttavia, non ha la stessa struttura solida dello Switch OLED, consentendo una certa flessibilità e flessione.

L'accesso ai componenti interni del Legion Go è relativamente semplice con l'uso di un cacciavite Philips. Lenovo ha anche introdotto i joystick Hall Effect, eliminando il problema comune dello Stick Drift che ha afflitto console portatili di gioco simili. L'opzione di archiviazione non convenzionale della console, un SSD M.2242 con fattore di forma 2, potrebbe presentare difficoltà per la sostituzione o gli aggiornamenti.

Le opzioni di connettività di Legion Go superano quelle dei suoi concorrenti, con due porte USB-C e porte USB 4. Ciò consente agli utenti di caricare la console con una porta collegando al contempo gli occhiali Legion, un accessorio interessante che combina lenti graduate con un display OLED FHD. Sebbene gli occhiali presentino una serie di inconvenienti, come il distacco occasionale e la compatibilità limitata con i dispositivi Android, aggiungono una dimensione unica all'esperienza di gioco.

Quando si tratta di prestazioni di gioco, il Legion Go impressiona con la risoluzione Full HD, ma fatica a mantenere frame rate elevati con QHD+. Per massimizzare le prestazioni, si consiglia di ridurre la risoluzione a HD+. Legion Space di Lenovo, l'overlay dell'interfaccia utente della console, offre un'esperienza utente migliore rispetto ai suoi concorrenti ma richiede ancora alcuni miglioramenti.

Vale la pena notare che la modalità di gioco del Legion Go può avere un impatto significativo sul frame rate e sulla velocità della ventola. Per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare la console in modalità Prestazioni.

Nel complesso, Lenovo Legion Go presenta caratteristiche innovative e si distingue tra i suoi concorrenti nel mercato delle console portatili per videogiochi. Sebbene possa presentare alcuni piccoli inconvenienti, la console offre un'esperienza di gioco unica per gli appassionati in movimento.