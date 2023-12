Collaborazione tra LEGO ed Epic Games: collegamento degli account per l'annuncio del Big Bang

LEGO ed Epic Games hanno unito le forze per offrire ai fan di entrambi i franchise un'entusiasmante collaborazione. In previsione del prossimo evento Fortnite, The Big Bang, gli addetti ai lavori LEGO possono ora accedere ai propri account Epic Games utilizzando i propri account LEGO. Questa integrazione consente ai giocatori di accedere ai loro account Epic Games principali, collegando contemporaneamente entrambi gli account insieme.

L'annuncio ufficiale di Fortnite The Big Bang è previsto per il 2 dicembre alle 2:11 ET/XNUMX:XNUMX PT. LEGO ha già stuzzicato i fan con un assaggio dell'iconico Supply Llama in forma LEGO, e le speculazioni suggeriscono che le popolari skin Fortnite verranno trasformate in skin per minifigure LEGO all'interno del gioco.

Questa collaborazione apre nuove possibilità per i fan sia di LEGO che di Fortnite. Collegando i propri account, gli appassionati LEGO potranno vivere l'universo di Fortnite in un modo completamente nuovo. Allo stesso modo, i giocatori di Fortnite possono tuffarsi nel mondo LEGO e dare vita ai loro personaggi Fortnite preferiti attraverso le minifigure LEGO.

La collaborazione tra LEGO ed Epic Games dimostra il desiderio reciproco di creare esperienze coinvolgenti e coinvolgenti per i loro fan base dedicati. Colmando il divario tra il mondo fisico e quello digitale, questa partnership offre una strada entusiasmante per l’espressione creativa e la narrazione.

Quindi preparatevi, costruttori di mattoncini e campioni di Fortnite, poiché la collaborazione LEGO x Epic Games apre la strada a un'avventura di gioco epica. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti, sorprese e un annuncio davvero esplosivo il 2 dicembre.

Domande frequenti

D: Posso utilizzare il mio account LEGO Insiders per accedere al mio account Epic Games?

R: Sì, grazie alla recente collaborazione tra LEGO ed Epic Games, ora hai la possibilità di utilizzare il tuo account LEGO Insiders per accedere al tuo account Epic Games.

D: Ci sono vantaggi nel collegare i miei account LEGO ed Epic Games?

R: Il collegamento dei tuoi account LEGO ed Epic Games consente una perfetta integrazione tra entrambe le piattaforme, offrendo un'esperienza di gioco unica che unisce i mondi di LEGO e Fortnite.

D: Quando avrà luogo l'annuncio ufficiale di Fortnite The Big Bang?

R: L'annuncio ufficiale di Fortnite The Big Bang è previsto per il 2 dicembre alle 2:11 ET/XNUMX:XNUMX PT.

D: Cosa possiamo aspettarci dalla collaborazione LEGO ed Epic Games?

R: La collaborazione tra LEGO ed Epic Games promette nuovi entusiasmanti sviluppi, inclusa la trasformazione delle skin di Fortnite in skin per le minifigure LEGO e modi innovativi per vivere entrambi i franchise contemporaneamente.