Confermato il crossover LEGO x Fortnite: una nuova era di gameplay creativo

LEGO ha annunciato ufficialmente su Twitter che l'attesissimo evento crossover LEGO x Fortnite sta effettivamente accadendo. Anche se i dettagli sono ancora scarsi, le speculazioni suggeriscono che i giocatori avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza di gioco unica in cui controlleranno le versioni LEGO dei loro personaggi Fortnite preferiti, con tanto di capacità di estrazione e creazione.

Previsto per il 7 dicembre, l'evento LEGO x Fortnite sarà una delle tre entusiasmanti modalità di gioco introdotte su Fortnite il mese prossimo. Ma non è tutto: i fan di Eminem saranno entusiasti di sapere che il popolare rapper farà un'apparizione speciale nel gioco come parte di un concerto dal vivo il 2 dicembre.

Se ciò non bastasse a suscitare l'entusiasmo dei fan, circolano sussurri di una potenziale collaborazione Doctor Who x Fortnite. Sebbene non sia ancora confermata, si ritiene che questa collaborazione potrebbe essere una celebrazione del 60° anniversario dell'iconica serie televisiva britannica, trasmessa per la prima volta nel novembre del 1963. Per alimentare ulteriormente l'entusiasmo, una serie in tre parti con David Tennant che riprende il suo ruolo di Dottore è andrà in onda a fine novembre 2023.

Il crossover LEGO x Fortnite promette di portare una svolta fresca e innovativa al gioco, combinando l'amato marchio LEGO con il gameplay avvincente di Fortnite. I giocatori possono aspettarsi un mondo in cui la loro immaginazione prende vita attraverso i mattoncini digitali, aprendo infinite possibilità creative.

Sei pronto per intraprendere questa avventura epica? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sull'evento LEGO x Fortnite.

