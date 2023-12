LEGO Fortnite: una nuova frontiera nella costruzione digitale e nella sopravvivenza

LEGO Fortnite è stato lanciato ufficialmente, offrendo un'esperienza di costruzione e sopravvivenza digitale unica ai fan del popolare gioco Battle Royale. Questa nuova modalità di gioco, sebbene integrata all'interno del launcher di Fortnite, offre un gameplay completamente diverso dalla solita azione multiplayer.

A differenza del tradizionale Fortnite, LEGO Fortnite si concentra sulla creazione di sopravvivenza. I giocatori possono costruire il proprio mondo individualmente o con un massimo di 11 amici. Il gioco consente ai giocatori di giocare nei panni dei loro personaggi Fortnite preferiti, come Brite Bomber, Cuddle Team Leader e Raven, ma in stile LEGO.

In LEGO Fortnite, i giocatori devono raccogliere cibo e risorse, creare oggetti e impegnarsi in battaglie solitarie o cooperative contro i nemici. Il gioco include anche una meccanica di costruzione di rifugi per la difesa e la personalizzazione di una base di partenza. I giocatori possono reclutare gli abitanti del villaggio per raccogliere materiali e aiutarli a sopravvivere durante la notte.

Similmente a Minecraft, LEGO Fortnite offre la possibilità di costruire case, fortezze e altri aggiornamenti alla tua base. I giocatori possono anche creare armi e accessori per aiutarli nelle loro battaglie contro vari nemici, comprese piccole creature usate per coltivare XP ed enormi bestie simili a boss.

LEGO Fortnite rappresenta il culmine degli sforzi del LEGO Group per creare un'esperienza di costruzione online coinvolgente. La collaborazione con Epic Games si è rivelata vincente, dando vita a un gioco che consente ai giocatori di realizzare il proprio sogno di costruire il proprio mondo in mattoni. Tuttavia, questa collaborazione ha comportato un costo significativo di 1 miliardo di dollari per il Gruppo LEGO.

La nuova modalità di gioco LEGO Fortnite è ora disponibile su tutte le principali piattaforme di gioco, tra cui PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC e servizi di streaming di giochi basati su cloud. Soprattutto, si tratta di un aggiornamento gratuito, che offre ai giocatori un facile accesso a questa nuova entusiasmante avventura. Anche se i set LEGO Fortnite potrebbero non essere disponibili nell’immediato futuro, l’attenzione rimane sullo sviluppo e sull’espansione delle esperienze di gioco digitale per i bambini. La collaborazione tra LEGO Group ed Epic Games mira a colmare il divario tra il gioco fisico e quello digitale, ispirando sia i creatori che i marchi ad abbracciare questa nuova frontiera.