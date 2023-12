Fortnite e Lego si alleano per creare una nuova esperienza di gioco

Fortnite, il popolare gioco sparatutto online con oltre 400 milioni di giocatori, ha recentemente collaborato con Lego per creare una modalità di gioco di sopravvivenza completamente nuova. Questa collaborazione trae ispirazione dal gioco di costruzione e creazione di blocchi, Minecraft, che è il gioco più venduto di tutti i tempi.

Sebbene la modalità Battle Royale di Fortnite sia la più popolare, il gioco originariamente aveva una modalità di sopravvivenza chiamata Fortnite: Salva il mondo. Tuttavia, lo straordinario successo della modalità Battle Royale ha messo in ombra tutte le altre modalità di gioco. La collaborazione con Lego mira a riportare Fortnite alle sue radici artigianali, incorporando mattoncini, strutture e personaggi Lego nel mondo di gioco. Il trailer mostra anche scene che ricordano Minecraft, come costruire recinzioni, coltivare verdure e riunirsi attorno a un falò.

Questa collaborazione di alto profilo non sorprende, poiché Fortnite è noto per le sue partnership con celebrità reali come Marshmello e Ariana Grande, che ospitano concerti in-game. La collaborazione con Lego rappresenta un'espansione per Fortnite, rivolgendosi a un'ampia varietà di pubblico, dai bambini agli adolescenti fino agli adulti.

Una sfida di questa collaborazione è l’integrazione di Lego, noto per i suoi giochi adatti ai bambini piccoli, con Fortnite, classificato PEGI 12 nel Regno Unito e nell’UE. Per risolvere questo problema, Epic Games ha implementato il controllo parentale e funzionalità di sicurezza online per garantire che il gioco sia adatto a giocatori di tutte le età. Fornendo diverse classificazioni dei contenuti e consentendo ai genitori di personalizzare ciò che i loro figli possono vedere, Fortnite mira ad attirare un pubblico più giovane che potrebbe essere troppo giovane per il gioco originale.

Sebbene Fortnite abbia dovuto affrontare critiche in passato, come il commento del principe Harry secondo cui il gioco è stato "creato per i tossicodipendenti", tali critiche sono comuni nel settore dei giochi. In definitiva, i giocatori possono scegliere i giochi che si allineano ai loro interessi e Fortnite offre una varietà di esperienze oltre al gameplay di tiro.

Per quanto riguarda Lego, la collaborazione con Fortnite rappresenta ambizione e possibilità sconosciute. Sebbene ci siano piani per aggiornamenti e nuove idee in cantiere, l’esito della collaborazione è incerto. Entrambe le società sono entusiaste di vedere come verrà accolto il gioco dai giocatori e sono aperte a esplorare altri tipi di giochi sulla piattaforma Fortnite in futuro.

In conclusione, la collaborazione tra Fortnite e Lego offre ai giocatori un'esperienza di gioco fresca e unica. Combinando gli elementi di creazione di Fortnite con l'iconico marchio Lego, il gioco mira ad attrarre un pubblico diversificato e introdurre nuovi giocatori nel mondo di Fortnite.