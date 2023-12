Le agenzie di Leeds e Irondale collaborano per arrestare sospetti in casi di droga e armi

Sommario:

Le forze dell'ordine di Leeds e Irondale hanno unito le forze per eseguire un mandato di perquisizione presso una residenza di Irondale, che ha portato all'arresto di cinque persone coinvolte nel traffico di droga e nel possesso di armi modificate illegalmente. I sospettati sono stati presi in custodia e la polizia ha sequestrato varie armi da fuoco completamente automatiche, attrezzature utilizzate per la modifica delle armi, oggetti rubati, narcotici e accessori per la droga. Le forze dell'ordine federali, tra cui l'Alcool Tobacco and Firearms (ATF) e il Department of Homeland Security Investigations (HISI), stanno collaborando con le autorità locali sul caso e anticipano le accuse federali. Il capo della polizia di Leeds, Paul Irwin, ha elogiato gli agenti coinvolti e ha sottolineato il ruolo fondamentale della collaborazione della comunità nell'eliminazione dei pericoli posti dai criminali. Il Dipartimento di Polizia di Leeds incoraggia chiunque abbia informazioni su questo caso o su altre attività illecite a contattarlo.

Lo sforzo collaborativo porta ad arresti in casi di traffico di droga e armi

Grazie ad un'operazione congiunta di successo, i dipartimenti di polizia di Leeds e Irondale hanno compiuto progressi significativi nella lotta contro il traffico di droga e il possesso illegale di armi. Armati di un mandato di perquisizione, l'unità di supporto operativo del dipartimento di polizia di Leeds, la squadra SWAT del dipartimento di polizia di Leeds e il dipartimento di polizia di Irondale hanno eseguito una perquisizione in una residenza a Irondale, provocando l'arresto di cinque sospetti.

Le forze dell'ordine hanno preso Markell Jewaun Felder, 25, di Irondale, Amber Nicole Rozell, 23, di Irondale, Alabama, Kiara Latris Williams, 29, di Irondale, Alabama, Marquel Demetrice Holmes, 21, di Irondale, Alabama, e Markerris Je' Mar Holmes, 23 anni, di Irondale, Alabama, in custodia.

Durante l'operazione, gli investigatori hanno scoperto un deposito di armi completamente automatiche, nonché attrezzature che si ritiene siano state utilizzate per convertire armi da fuoco semiautomatiche in armi completamente automatiche. Inoltre, sono stati scoperti e sequestrati beni rubati, fentanil, metanfetamine (Meth), altri narcotici e accessori per la droga.

Il capo della polizia di Leeds Paul Irwin ha espresso il suo orgoglio per gli sforzi di collaborazione delle agenzie coinvolte e ha riconosciuto l'inestimabile assistenza del dipartimento di polizia di Irondale. Il capo Irwin ha sottolineato l'entità della scoperta, affermando che le armi da fuoco e le sostanze illecite recuperate rappresentano una grave minaccia per la società. Riconoscendo l'approccio globale necessario per combattere l'attività criminale, il capo Irwin ha elogiato la costante condivisione delle informazioni e le indagini legate alla droga condotte dall'intero dipartimento.

In collaborazione con agenzie federali come Alcohol Tobacco and Firearms (ATF) e il Department of Homeland Security Investigations (HISI), il dipartimento di polizia di Leeds mira a perseguire le accuse federali in relazione a questo caso.

Chiunque abbia informazioni relative a questa indagine o ad altre attività illegali è invitato a contattare il dipartimento di polizia di Leeds al numero 205-699-2581.

I cinque sospettati sono attualmente in arresto e dovranno affrontare varie accuse, tra cui traffico di droga e possesso illegale di sostanze controllate e accessori per la droga. Va notato che tutti i sospettati sono innocenti fino a prova contraria.