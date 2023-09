Giocatori di League of Legends delusi dal Blue Essence Emporium

By

I giocatori di League of Legends aspettavano con impazienza il ritorno dell'Emporio dell'Essenza Blu, sperando in ricompense significative su cui spendere l'Essenza Blu accumulata. Tuttavia, l'implementazione dell'Emporium ha lasciato molti fan delusi dai contenuti poco brillanti offerti.

L'Essenza Blu, una valuta di League of Legends, tende ad accumularsi una volta che i giocatori hanno sbloccato tutti i campioni. Pagine di rune, modifiche ai nomi e alcune altre piccole opzioni sono disponibili per l'acquisto con Blue Essence, ma molti giocatori si ritrovano con un eccesso di questa valuta e modi limitati per utilizzarla.

L'Emporio dell'Essenza Blu avrebbe dovuto risolvere questo problema fornendo ai giocatori ricompense allettanti che potevano essere acquistate utilizzando l'Essenza Blu accumulata. Sebbene Riot Games abbia promesso miglioramenti, i giocatori ritengono che l'Emporio non sia all'altezza delle aspettative e offra ancora meno opzioni rispetto a prima della sua interruzione.

Parte della delusione deriva dall'assenza di icone misteriose e forzieri di skin dei lumi, nonché di chroma in edizione limitata. Inoltre, l'accesso all'Emporio stesso si è rivelato una sfida per molti giocatori al momento del suo lancio.

Vale la pena notare che i giocatori speravano in più ricompense in seguito alla controversia che circondava la costosa skin "Cancellazione Cosmica" per Jhin. Molti giocatori di lunga data desideravano ricompense soddisfacenti senza dover spendere soldi aggiuntivi.

Nonostante queste frustrazioni, i giocatori hanno espresso più delusione che rabbia nei confronti di Riot Games. Volevano semplicemente un modo per utilizzare la valuta guadagnata in anni di dedizione al gioco.

Riot Games deve ancora annunciare se verranno apportate modifiche ai contenuti disponibili nel Blue Essence Emporium in risposta al feedback dei giocatori. Poiché ormai avviene due volte l'anno, i fan sperano che le future iterazioni dell'Emporio forniscano opzioni più allettanti per l'Essenza Blu accumulata.

Fonte:

– [Carver Fisher – Dexerto](https://www.dexerto.com/league-of-legends/league-of-legends-players-disappointed-with-blue-essence-emporium-1653480)