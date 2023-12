Le proprietà sul lungomare di Miami Beach aumentano di valore mentre la costruzione di case di lusso stimola il mercato

By

Una splendida proprietà sul lungomare dell'ambita Star Island di Miami Beach ha visto un significativo aumento di valore grazie alla costruzione di una vicina casa di lusso. Di proprietà dell'ex star di "Real Housewives of Miami" Lea Black, la proprietà è attualmente quotata per l'impressionante cifra di 37.5 milioni di dollari.

L'agente di quotazione Saddy Abaunza Delgado, di ONE Sotheby's International Realty, spiega che avere una casa da 100 milioni di dollari in costruzione accanto non farà altro che aumentare il valore della proprietà di Black. Si prevede che il fascino di avere un vicino così esclusivo attirerà acquirenti di alto profilo che desiderano il prestigio e l'esclusività di Star Island.

Situata su un terreno di 1.07 acri, la casa di Black è una scoperta rara su quest'isola esclusiva. Delgado sottolinea che gli acquirenti che aspirano a vivere a Star Island hanno opzioni limitate, rendendo questa proprietà ancora più desiderabile. Infatti, attualmente è l'unica casa disponibile per la vendita sull'isola.

Il prezzo di quotazione della proprietà di Black ha subito fluttuazioni nel corso degli anni, ma è stato fissato in modo strategico in base alle recenti vendite comparabili nella zona. Un lotto simile con meno facciata d'acqua è stato recentemente venduto per 33 milioni di dollari, mentre un'altra vendita nelle vicinanze ha raggiunto la sorprendente cifra di 67 milioni di dollari. Questi dati sono stati determinanti nel determinare l’attuale prezzo richiesto.

La costruzione della vicina casa da 100 milioni di dollari ha aggiunto un livello di fascino ed esclusività alla proprietà di Black. Gli acquirenti di case di lusso che cercano la migliore esperienza sul lungomare combinata con l'appetibilità della posizione di Star Island troveranno questo annuncio irresistibile. Con il progredire della costruzione, si prevede che l'attesa per questa magnifica proprietà aumenterà ulteriormente il suo valore nel crescente mercato immobiliare di lusso di Miami Beach.