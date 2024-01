Le nuove filtri quadrupolo rivoluzionano la spettrometria di massa

Gli spettrometri di massa sono da tempo strumenti essenziali in vari campi come la medicina legale, la tossicologia e la geologia. Tuttavia, la natura ingombrante ed costosa dei tradizionali spettrometri di massa ha limitato il loro utilizzo diffuso.

Fortunatamente, i ricercatori del MIT hanno sviluppato una soluzione rivoluzionaria utilizzando la tecnologia di stampa 3D. Utilizzando questa tecnologia, sono riusciti a produrre con successo un nuovo tipo di filtro di massa, noto come quadrupolo, che è significativamente più leggero e conveniente rispetto ai filtri convenzionali.

Il quadrupolo innovativo può essere prodotto in poche ore e a una frazione del costo. Infatti, può essere prodotto con pochi dollari, rendendolo accessibile a un’ampia gamma di utenti. Nonostante la sua convenienza, il quadrupolo stampato in 3D mantiene un livello di precisione paragonabile a quello di alcuni dei filtri di massa commerciali più costosi e professionali.

Ciò che differenzia questo dispositivo è la sua capacità di essere stampato in 3D in un solo passaggio, eliminando la necessità di assemblaggio. I processi di assemblaggio tradizionali spesso introducono difetti che possono compromettere le prestazioni dei quadrupoli. Evitando questo passaggio, i ricercatori del MIT hanno prodotto un filtro che funziona a un livello di grado professionale.

Questo progresso apre la strada a uno spettrometro di massa portatile che può essere utilizzato in aree remote, come le foreste pluviali, senza la necessità di trasportare i campioni in un laboratorio. Inoltre, la leggerezza del dispositivo lo rende ideale per l’esplorazione dello spazio, dove può monitorare le sostanze chimiche nell’atmosfera terrestre o analizzare pianeti lontani.

Colin Eckhoff, autore principale e dottorando del MIT, sottolinea l’importanza di questo risultato. Sebbene siano stati fatti altri tentativi di miniaturizzare i filtri quadrupolo, nessuno ha raggiunto il livello di prestazioni dei filtri di grado professionale. Questa nuova convenienza e precisione aprono un mondo di possibilità per le applicazioni di spettrometria di massa.

La ricerca condotta dal team del MIT, composto da Nicholas Lubinsky, Luke Metzler e Randall Pedder, è stata pubblicata su Advanced Science. Il futuro della spettrometria di massa sembra promettente con l’avvento di questi nuovi filtri quadrupolo, che consentono una maggiore accessibilità e funzionalità in varie discipline scientifiche.

—

FAQs

Cos’è uno spettrometro di massa?

Uno spettrometro di massa è un dispositivo scientifico utilizzato per identificare sostanze chimiche analizzando il rapporto massa-carica.

Cos’è un filtro quadrupolo?

Un filtro quadrupolo è una componente all’interno di uno spettrometro di massa che utilizza campi elettrici o magnetici per separare le particelle cariche in base al loro rapporto massa-carica.

In che modo la produzione additiva rende gli spettrometri di massa più accessibili?

La produzione additiva, specificamente la stampa 3D, consente la produzione di filtri di massa leggeri e conveniente, rendendo la spettrometria di massa accessibile a un pubblico più ampio.

Quali possono essere le applicazioni potenziali del quadrupolo stampato in 3D?

Il quadrupolo stampato in 3D può essere utilizzato in varie applicazioni, tra cui l’analisi del luogo del crimine, i test di tossicologia, il rilevamento geologico e persino l’esplorazione dello spazio. La sua portabilità e convenienza lo rendono adatto a luoghi remoti e al monitoraggio delle composizioni chimiche in diversi ambienti.