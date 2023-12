Ti presentiamo il brutto maglione natalizio ispirato allo sfondo Bliss di Windows XP

By

Sotto un cielo azzurro punteggiato da soffici nuvole bianche, una collina verde lussureggiante evoca un senso di nostalgia per gli utenti di Windows XP. L'iconico sfondo Bliss di Microsoft, caratterizzato da un sereno paesaggio di campagna, ha fornito conforto a migliaia di persone. Ora, Microsoft evoca ancora una volta una risposta sentimentale, ma in un modo piuttosto non convenzionale, introducendo un brutto maglione natalizio ispirato alla famosa fotografia scattata da Charles O'Rear.

Anche se il maglione potrebbe non emanare la tradizionale allegria natalizia, c’è un fascino innegabile nella sua bruttezza. Decorato con colline pixelate, soffici nuvole e persino l'iconico pulsante Start, questo maglione è un tributo unico a un amato pezzo di storia di Windows XP. Combina elementi di nostalgia tecnologica con lo spirito festivo, rendendolo una scelta di guardaroba eccezionale per le festività natalizie.

Al prezzo di € 64.95 sullo store ufficiale Microsoft, una parte del ricavato di ogni maglione venduto sarà devoluto a The Nature Conservancy. Indossando questo maglione accattivante, non solo puoi rendere omaggio alla beatitudine senza tempo di Windows XP, ma puoi anche contribuire alla preservazione del nostro ambiente naturale.

FAQ:

D: Posso acquistare online il brutto maglione natalizio ispirato a Windows XP Bliss?

R: Sì, il maglione è disponibile per l'acquisto sul sito Web ufficiale del Microsoft Store.

D: Quali taglie sono disponibili per il maglione?

R: Il maglione è disponibile in varie taglie per adattarsi a diversi tipi di corporatura.

D: Posso ricevere un rimborso se non sono soddisfatto del prodotto?

R: Microsoft Store dispone di una politica di restituzione in vigore. Per dettagli specifici sui rimborsi, è meglio fare riferimento al loro sito Web o contattare il servizio clienti.

D: Il maglione è riservato agli utenti di Windows XP?

R: No, il maglione può essere acquistato da chiunque sia interessato a possedere un pezzo unico dell'iconica storia di Microsoft.

D: Quanto del prezzo di acquisto va in beneficenza?

R: Una parte del ricavato di ogni maglione venduto verrà donato a The Nature Conservancy, sebbene l'importo esatto non sia stato specificato da Microsoft.

Fonte:

Microsoft Store – www.microsoft.com