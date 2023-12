Messenger e Facebook migliorano la privacy e la sicurezza con la crittografia end-to-end predefinita

Con un'importante mossa volta a dare priorità alla privacy e alla sicurezza degli utenti, Messenger e Facebook hanno annunciato l'implementazione della crittografia end-to-end predefinita per messaggi e chiamate personali. Questa nuova funzionalità garantisce che le conversazioni rimangano private e protette dal momento in cui lasciano il dispositivo del mittente fino a quando raggiungono il destinatario. L'introduzione della crittografia end-to-end predefinita riflette l'impegno delle aziende a fornire un'esperienza di messaggistica più sicura e protetta.

La decisione di rendere le chat e le chiamate private crittografate end-to-end per impostazione predefinita è il risultato di anni di attento sviluppo e test. Ingegneri, crittografi, progettisti, esperti di politiche e product manager hanno collaborato ampiamente per ricostruire da zero le funzionalità di Messenger. Durante tutto il processo, esperti di vari settori, tra cui il mondo accademico, gruppi di difesa e governi, hanno fornito preziose informazioni per affrontare potenziali rischi e creare solide garanzie per la privacy.

La crittografia end-to-end migliora notevolmente la sicurezza delle chat di Messenger, garantendo che il contenuto rimanga inaccessibile a chiunque, incluso Meta, a meno che l'utente non decida di segnalare un messaggio. Questo ulteriore livello di protezione offre agli utenti la certezza che le loro conversazioni sono protette da accessi non autorizzati.

Oltre all'implementazione della crittografia end-to-end predefinita, Messenger e Facebook stanno introducendo diverse nuove funzionalità per migliorare l'esperienza di messaggistica. Gli utenti ora hanno la possibilità di modificare i messaggi entro 15 minuti dall'invio, fornendo un maggiore controllo sulle proprie conversazioni. Inoltre, i messaggi scompariranno automaticamente dopo 24 ore, proteggendo ulteriormente la privacy dell'utente. Una nuova funzionalità di controllo della conferma di lettura consente agli utenti di scegliere se visualizzare o meno il messaggio letto, alleviando la pressione di dover rispondere immediatamente.

Inoltre, sono stati apportati miglioramenti alla condivisione di foto e video, semplificando l'accesso ai contenuti multimediali, migliorando la qualità delle immagini e introducendo nuovi layout e controlli per una maggiore interattività. La messaggistica vocale, uno dei formati di messaggistica in più rapida crescita, ora offre velocità di riproduzione di 1.5x o 2x, la possibilità di riprendere da dove l'utente aveva interrotto e di continuare la riproduzione quando si esce dalla chat o dall'app.

Anche se l’implementazione della crittografia end-to-end predefinita richiederà del tempo per essere completata a livello globale, con oltre un miliardo di utenti di Messenger, le aziende stanno lavorando attivamente per garantirne la disponibilità al maggior numero possibile di utenti. Nei prossimi mesi verranno introdotti ulteriori miglioramenti come i contenuti multimediali HD e la condivisione dei file.

Dando priorità alla privacy e alla sicurezza, Messenger e Facebook stanno stabilendo un nuovo standard per le piattaforme di messaggistica, consentendo agli utenti di comunicare con maggiore sicurezza e tranquillità. Questi aggiornamenti significativi rappresentano i miglioramenti più sostanziali apportati a Messenger dal suo lancio nel 2011, consolidando la sua posizione come servizio di messaggistica veloce, affidabile e sicuro.