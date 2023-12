Messenger implementa la crittografia end-to-end predefinita e introduce nuove funzionalità di messaggistica

Con un passo significativo verso il miglioramento della privacy degli utenti, Messenger sta ora introducendo la crittografia end-to-end predefinita per i messaggi e le chiamate personali sulla sua piattaforma. Questa nuova funzionalità garantisce che il contenuto delle conversazioni rimanga protetto dal momento in cui lascia il dispositivo del mittente fino a quando raggiunge il dispositivo del destinatario. Con questa crittografia, anche il fornitore della piattaforma, Meta, non può accedere ai messaggi a meno che un utente non scelga di segnalarli.

L'implementazione della crittografia end-to-end predefinita è stata un obiettivo a lungo termine per Messenger e ha richiesto un ampio sviluppo e test per garantirne l'efficacia. Ingegneri, crittografi, progettisti, esperti di politiche e product manager hanno lavorato diligentemente per ricostruire da zero le funzionalità della piattaforma. Oltre a questo aggiornamento di crittografia, Messenger ha anche introdotto funzionalità aggiuntive di privacy, sicurezza e controllo. Questi includono controlli di consegna che consentono agli utenti di scegliere chi può inviare loro messaggi, blocco delle app per maggiore sicurezza e funzionalità esistenti come segnalazione, blocco e richieste di messaggi.

Inoltre, Messenger ha rivelato diverse nuove funzionalità per migliorare l'esperienza di messaggistica dei suoi utenti. Innanzitutto, la possibilità di modificare i messaggi entro 15 minuti dall'invio offre agli utenti un maggiore controllo sui propri contenuti. Inoltre, i messaggi a scomparsa ora durano 24 ore dopo essere stati inviati, fornendo un ulteriore livello di sicurezza e tranquillità. Gli utenti apprezzeranno anche il nuovo controllo della conferma di lettura, che consente loro di decidere se gli altri possono vedere quando hanno letto i loro messaggi, offrendo privacy e riducendo la pressione per rispondere immediatamente.

Messenger si sta concentrando anche sul miglioramento dell'esperienza di condivisione di foto e video. Con oltre 1.3 miliardi di foto e video condivisi ogni giorno, la piattaforma ha reso più facile l'accesso a questi formati multimediali, ha migliorato la qualità delle immagini e ha introdotto layout divertenti. Gli utenti possono ora rispondere o reagire a qualsiasi foto o video in una raccolta, garantendo conversazioni più coinvolgenti e interattive.

L'aggiunta delle funzionalità di messaggistica vocale è un altro miglioramento significativo. I messaggi vocali stanno rapidamente guadagnando popolarità e Messenger ora consente agli utenti di regolare la velocità di riproduzione, ascoltare i messaggi dal punto in cui li avevano interrotti e continuare ad ascoltarli anche quando si esce dalla chat o dall'app.

Per garantire la trasparenza e coinvolgere gli esperti, Messenger ha pubblicato due documenti che delineano i suoi approcci e metodi crittografici per crittografare la cronologia dei messaggi con Secure Storage. Anche se l'implementazione globale della crittografia end-to-end predefinita richiederà del tempo a causa della vasta base di utenti della piattaforma, Messenger chiederà agli utenti di impostare un metodo di recupero, come un PIN, per garantire la sicurezza e l'accessibilità dei loro messaggi attraverso dispositivi.

Con questi aggiornamenti, Messenger mira a fornire un servizio di messaggistica più veloce, affidabile e sicuro, offrendo agli utenti un maggiore controllo sulla privacy e esperienze di comunicazione piacevoli.