Battuta d'arresto legale per il membro del consiglio scolastico Lakota Darbi Boddy

Darbi Boddy, membro del Lakota School Board in Ohio, ha dovuto affrontare un’altra battuta d’arresto nei suoi tentativi di revocare un ordine di protezione civile dallo stalking. L'ordine le impone di stare a 500 piedi di distanza dal collega membro del consiglio Isaac Adi. L'avvocato di Boddy non ha rispettato il termine per presentare ricorso contro l'ordinanza presso il tribunale di grado inferiore, ma si è invece rivolto direttamente alla Corte d'Appello del 12° distretto dell'Ohio, che ha respinto la richiesta. Di conseguenza, il giudice Greg Howard ha respinto tutte le mozioni pendenti, inclusa quella volta a revocare l'ordine di protezione.

Boddy è ora obbligato a continuare a stare lontano da Adi in ogni momento fino alla scadenza dell’ordine nel 2025. Ciò include le riunioni del consiglio scolastico, a cui non può partecipare se Adi è presente. Il giudice Howard ha anche notato che l'avvocato di Adi ha presentato mozioni di oltraggio contro Boddy per presunta violazione dell'ordine di protezione.

In risposta alla decisione, l'avvocato di Boddy, Robert Croskery, ha annunciato che si ritirerà dalla sua carica di consulente legale. Ha criticato il processo di appello della corte e ha espresso la sua opinione secondo cui la decisione di concedere l'ordine di protezione era "chiaramente sbagliata". Ha anche messo in dubbio l'idoneità di Adi a ricoprire il ruolo di pubblico ufficiale, citando video della sua condotta.

L'avvocato di Adi, Robert Lyons, ha espresso soddisfazione per la decisione del giudice e ha affermato che Boddy continua a violare l'ordine di protezione denigrando Adi online. Ha depositato un nuovo atto giudiziario attirando l'attenzione su un post di Facebook in cui Boddy criticava Adi.

Boddy è stato eletto nel consiglio scolastico nel 2021 ed è entrato in carica nel 2022. Secondo il Codice rivisto dell'Ohio, i membri del consiglio scolastico che mancano alle riunioni per 90 giorni e si scopre che non hanno ragioni sufficienti per le loro assenze possono essere rimossi dalle loro posizioni.

Adi aveva precedentemente fatto una campagna con Boddy, ma nella sua richiesta di protezione giudiziaria aveva affermato che la loro relazione si era deteriorata e che Boddy era diventato “estremamente aggressivo” nei suoi confronti. Boddy ha testimoniato di non avere cattive intenzioni e di esprimere il suo disaccordo con la posizione politica di Adi.

L'avvocato di Boddy ha sostenuto che la legge sullo stalking dell'Ohio viene utilizzata per mettere a tacere la voce conservatrice di Boddy. Ha affermato che continuerà a dare priorità ai bisogni dei genitori e dei bambini rispetto agli interessi speciali.