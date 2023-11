Esplorando la rinascita della tecnologia degli anni 2000 tra la Gen Z

La generazione cresciuta negli anni ’1980 e ’1990, comunemente nota come Generazione Y, aveva la sua giusta dose di ossessioni tecnologiche. Tuttavia, ora sta iniziando un nuovo ciclo con la Generazione Z, che gravita verso la tecnologia dei primi anni 2000. Questa tendenza non è passata inosservata alle imprese.

A metà ottobre, il famoso negozio di abbigliamento Urban Outfitters, noto per il suo appeal sui millennial, ha lanciato una collezione di iPod originali ricondizionati. Questi lettori musicali Apple aggiornati, completi di una nuova batteria e maggiore spazio di archiviazione, sono venduti online a prezzi che vanno dai 200 ai 350 dollari, a seconda della generazione del dispositivo. Nonostante il prezzo più alto, gli utenti di Internet hanno esaurito rapidamente le scorte, anche se la quantità esatta e la durata della disponibilità non sono state rivelate.

Un altro esempio di questa rinascita è il ritorno delle custodie trasparenti per i dispositivi elettronici, come evidenziato dal sito specializzato The Verge. Questi involucri protettivi in ​​plastica, popolari all’inizio degli anni 2000, mostravano il funzionamento interno dei gadget agli appassionati di tecnologia.

Questa tendenza tecnologica vintage è alimentata non solo dalle piattaforme di social media ma anche da un movimento culturale più ampio, secondo l’esperto di marketing Arnaud Granata. TikTok e Instagram, amati dalle generazioni più giovani, offrono brevi scorci di film completi, un formato che ha guadagnato un'immensa popolarità. Anche la Paramount Pictures si è unita pubblicando “Mean Girls”, un film cult per adolescenti del 2004, in 23 puntate sulle piattaforme di social media. Ciò ha provocato una rinascita di meme con personaggi del film, come Cady Heron (interpretato da Lindsay Lohan).

Il fascino della Generazione Z per questi gadget degli anni 2000 può essere inteso come l’accesso a una fantasia tecnologica che era presente fin dalla loro nascita ma che non è mai stata pienamente vissuta. È il desiderio di connettersi con un tempo precedente alle ansie e alle incertezze che l’età adulta porta con sé. Arnaud Granata suggerisce che questo desiderio di dispositivi più semplici, o addirittura anti-tecnologici, come la rinascita dei telefoni con tastiere fisiche, agisce come fonte di conforto e rassicurazione per la generazione nata in un mondo di eco-ansia e insicurezza.

Nel complesso, questo ritorno alla tecnologia degli anni 2000 rappresenta un’esplorazione nostalgica ma innovativa del passato per la generazione Z, che utilizza i social media per riscoprire e reinterpretare gli artefatti culturali dei loro primi anni. Serve a ricordare che, anche in un panorama tecnologico in rapido progresso, è importante riconnettersi con il passato.

FAQ

D: Perché la Generazione Z è interessata alla tecnologia degli anni 2000?



R: La generazione Z è attratta dalla tecnologia dei primi anni 2000 come un modo per connettersi con un tempo prima delle loro ansie e incertezze sul futuro. Offre un senso di conforto e nostalgia.

D: In che modo i social media contribuiscono alla rinascita della tecnologia degli anni 2000?



R: Piattaforme come TikTok e Instagram consentono alla Generazione Z di riscoprire e reinterpretare gli artefatti culturali dei primi anni 2000 attraverso la condivisione di filmati, meme e altri contenuti correlati.

D: Che ruolo giocano le aziende in questa tendenza?



R: Le aziende hanno riconosciuto la domanda di tecnologia degli anni 2000 da parte della Generazione Z e la stanno traendo vantaggio rinnovando e vendendo dispositivi ricondizionati, sfruttando il mercato guidato dalla nostalgia.

D: Perché le custodie trasparenti per dispositivi elettronici stanno tornando di moda?



R: Le custodie trasparenti erano popolari all'inizio degli anni 2000 poiché consentivano agli appassionati di tecnologia di mostrare il funzionamento interno dei loro gadget. La rinascita di questi casi riflette il desiderio di riconnettersi con quell’estetica nostalgica.

(Fonte articolo originale: [Radio-Canada](https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1988046/ generation-z-retour-technologies-annees-2000))